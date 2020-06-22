北市警人事大搬風 66警官調整異動

台北市警局今天公布警官人事異動案。（記者王冠仁翻攝）

2020-06-22 14:33:34

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局基於治安勤業務需要，配合人事陞遷作業，依適才適所、業務需要、職務歷練等原則，調整派補第6至9序列組長、主任、股長、警務正、督察員、警備隊隊長、警務員兼副隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等職務計66人，調動人員統一於本週三離到職。

調整後名單如下：

1中正第一分局民防組組長李威德

2大同分局民防組組長陳淑芳

3台北市警局保安科保安股股長朱祐宸

4本局松山分局秘書室主任葉麗娟

5刑事警察大隊紀錄組組長李貴雪

6信義分局秘書室主任吳博誠

7萬華分局交通組組長高天宇

8信義分局防治組組長馮台先

9中山分局保防組組長周烱宏

10松山分局保防組組長林國平

11士林分局保防組組長蔡賢良

12士林分局秘書室主任詹益勳

13文山第一分局保防組組長陳烈誠

14南港分局保防組組長羅棨合

15士林分局防治組組長羅雅容

16文山第一分局行政組組長黃贏慧

17交通警察大隊綜合組組長胡谷展

18交通警察大隊行政組組長鄭培淩

19台北市警局秘書室文書股股長楊麗華

20台北市警局保防科資料股股長劉美賢

21台北市警局保防科偵防股股長高崇芝

22台北市警局保安科警務正黃建盛

23台北市警局秘書室警務正胡金龍

24台北市警局保防科警務正李志平

25台北市警局防治科警務正歐陽俊

26台北市警局後勤科警務正李宏聰

27台北市警局訓練科警務正林聖崴

28台北市警局行政科警務正林俊燁

29台北市警局行政科警務正蔡再璧

30台北市警局訓練科警務正陳進昌

31台北市警局秘書室警務正楊志宏

32台北市警局秘書室警務正陳明宗

33台北市警局勤務指揮中心督察員何育賢

34內湖分局警備隊隊長蔡俊利

35松山分局刑事警務員范達煥

36內湖分局警務員蔡楊傳

37松山分局民有派出所警務員兼所長盧俊宇

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38湖分局內湖派出所巡官兼所長汪昕儒

39信義分局刑事警務員林信利

40內湖分局東湖派出所警務員兼所長朱柏翰

41中山分局中山一派出所警務員兼所長楊坤龍

42中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長劉孝謙

43同分局寧夏路派出所警務員兼所長馮忠堂

44松山分局三民派出所警務員兼所長高永限

45松山分局中崙派出所警務員兼所長許書桓

46士林分局社子派出所警務員兼所長洪明煌

47文山第一分局木柵派出所警務員兼所長宋子豪

48信義分局三張犁派出所警務員兼所長張俼銘

49萬華分局華江派出所警務員兼所長李智瑋

50中正第二分局泉州街派出所巡官兼所長賴新天

51大安分局敦化南路派出所警務員兼所長郭文釋

52大同分局民生西路派出所警務員兼所長黃忠道

53萬華分局青年路派出所巡官兼所長盧宏銘

54中山分局長春路派出所警務員兼所長張鈞筌

55中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長鄭錦燦

56文山第一分局木新派出所警務員兼所長王韶瑋

57中正第二分局南海路派出所警務員兼所長林子敬

58信義分局福德街派出所警務員兼所長陳韋勲

59萬華分局康定路派出所巡官兼所長譚凱文

60士林分局文林派出所警務員兼所長陳柏剛

61南港分局南港派出所警務員兼所長方定工

62萬華分局刑事警務員陳右霖

63中正第一分局博愛路派出所巡官兼所長楊開琮

64內湖分局港墘派出所警務員兼所長張育銘

65內湖分局潭美派出所巡官兼所長莊凡緯

66士林分局山仔后派出所巡官兼所長呂政隆

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