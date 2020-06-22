北市警人事大搬風 66警官調整異動
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局基於治安勤業務需要，配合人事陞遷作業，依適才適所、業務需要、職務歷練等原則，調整派補第6至9序列組長、主任、股長、警務正、督察員、警備隊隊長、警務員兼副隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等職務計66人，調動人員統一於本週三離到職。
調整後名單如下：
1中正第一分局民防組組長李威德
2大同分局民防組組長陳淑芳
3台北市警局保安科保安股股長朱祐宸
4本局松山分局秘書室主任葉麗娟
5刑事警察大隊紀錄組組長李貴雪
6信義分局秘書室主任吳博誠
7萬華分局交通組組長高天宇
8信義分局防治組組長馮台先
9中山分局保防組組長周烱宏
10松山分局保防組組長林國平
11士林分局保防組組長蔡賢良
12士林分局秘書室主任詹益勳
13文山第一分局保防組組長陳烈誠
14南港分局保防組組長羅棨合
15士林分局防治組組長羅雅容
16文山第一分局行政組組長黃贏慧
17交通警察大隊綜合組組長胡谷展
18交通警察大隊行政組組長鄭培淩
19台北市警局秘書室文書股股長楊麗華
20台北市警局保防科資料股股長劉美賢
21台北市警局保防科偵防股股長高崇芝
22台北市警局保安科警務正黃建盛
23台北市警局秘書室警務正胡金龍
24台北市警局保防科警務正李志平
25台北市警局防治科警務正歐陽俊
26台北市警局後勤科警務正李宏聰
27台北市警局訓練科警務正林聖崴
28台北市警局行政科警務正林俊燁
29台北市警局行政科警務正蔡再璧
30台北市警局訓練科警務正陳進昌
31台北市警局秘書室警務正楊志宏
32台北市警局秘書室警務正陳明宗
33台北市警局勤務指揮中心督察員何育賢
34內湖分局警備隊隊長蔡俊利
35松山分局刑事警務員范達煥
36內湖分局警務員蔡楊傳
37松山分局民有派出所警務員兼所長盧俊宇
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38湖分局內湖派出所巡官兼所長汪昕儒
39信義分局刑事警務員林信利
40內湖分局東湖派出所警務員兼所長朱柏翰
41中山分局中山一派出所警務員兼所長楊坤龍
42中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長劉孝謙
43同分局寧夏路派出所警務員兼所長馮忠堂
44松山分局三民派出所警務員兼所長高永限
45松山分局中崙派出所警務員兼所長許書桓
46士林分局社子派出所警務員兼所長洪明煌
47文山第一分局木柵派出所警務員兼所長宋子豪
48信義分局三張犁派出所警務員兼所長張俼銘
49萬華分局華江派出所警務員兼所長李智瑋
50中正第二分局泉州街派出所巡官兼所長賴新天
51大安分局敦化南路派出所警務員兼所長郭文釋
52大同分局民生西路派出所警務員兼所長黃忠道
53萬華分局青年路派出所巡官兼所長盧宏銘
54中山分局長春路派出所警務員兼所長張鈞筌
55中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長鄭錦燦
56文山第一分局木新派出所警務員兼所長王韶瑋
57中正第二分局南海路派出所警務員兼所長林子敬
58信義分局福德街派出所警務員兼所長陳韋勲
59萬華分局康定路派出所巡官兼所長譚凱文
60士林分局文林派出所警務員兼所長陳柏剛
61南港分局南港派出所警務員兼所長方定工
62萬華分局刑事警務員陳右霖
63中正第一分局博愛路派出所巡官兼所長楊開琮
64內湖分局港墘派出所警務員兼所長張育銘
65內湖分局潭美派出所巡官兼所長莊凡緯
66士林分局山仔后派出所巡官兼所長呂政隆