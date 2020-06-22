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吸收軍人蒐集情資發展組織 商人判9月徒刑定讞

二審高雄高分院更一審仍認定商人凃健峰所蒐集的軍事準則未涉軍事機密，依違反國安法判處9月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。（示意圖）

二審高雄高分院更一審仍認定商人凃健峰所蒐集的軍事準則未涉軍事機密，依違反國安法判處9月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。（示意圖）

2020-06-22 11:45:58

〔記者張文川／台北報導〕高雄市商人凃健峰4年前被破獲假藉放款，吸收3名軍士官，蒐集軍方情資並發展組織，高雄地院一審將他判刑10年，二審高雄高分院更一審仍認定他所蒐集的軍事準則未涉軍事機密，依違反國安法判處9月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。

至於被吸收的王、侯、陳姓等3名現退役軍士官，二審各被判刑1年8月、6月、5月，其中陳男可易科罰金，判決確定，最高法院將凃男方撤銷發回更審，其餘3軍人均定讞，更一審被告只剩凃一人。

判決指出，凃男2009年結識自稱「福建省對外經濟技術合作協會副秘書長」董恆，與身分不詳的中國人士「張炳煌」，對方要求介紹從聯勤旗山彈藥庫退伍、轉任保全員的王姓退伍士官長，凃遂安排王與張炳煌以Skype通話。

張炳煌要求凃、王配合提供軍事資料，並允諾提供金錢報酬，且可以提供資金，交由王男借錢放款給其他現役軍人，伺機刺探、蒐集軍事資料，並發展組織。

同年6月間，王男利誘侯姓士官以軍用電腦搜尋「國軍人事戰備教則」，洩密給凃男，獲得2萬元酬勞，侯男分得1萬元。侯男並陸續出賣「軍事準則」等機密文件給王，每次賺取5000到3萬元酬勞。

2012年間，王男又介紹陳姓現役士官，向身分不詳的「羅先生」借錢，後來無力償還，王男乘機要求陳幫忙蒐集軍事準則，每筆代價1萬元。

陳男同年3月在國防部參謀本部資電作戰指揮部電子作戰戰情室，將「空軍資通電教則」等機密列印紙本給王。案經屏東憲兵隊等單位查獲移送。

高雄高分院更一審認為，凃男收集、刺探的軍事準則等資料，雖非公務或軍事機密，但仍違反國家安全法為敵發展組織罪，依國安法舊法（最重5年以下）判處9月徒刑。最高法院今駁回上訴。

去年6月三讀通過的國安法新法，為中國發展組織罪，可處7年以上有期徒刑，得併科罰金5000萬元至1億元。

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