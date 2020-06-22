吸收軍人蒐集情資發展組織 商人判9月徒刑定讞
〔記者張文川／台北報導〕高雄市商人凃健峰4年前被破獲假藉放款，吸收3名軍士官，蒐集軍方情資並發展組織，高雄地院一審將他判刑10年，二審高雄高分院更一審仍認定他所蒐集的軍事準則未涉軍事機密，依違反國安法判處9月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。
至於被吸收的王、侯、陳姓等3名現退役軍士官，二審各被判刑1年8月、6月、5月，其中陳男可易科罰金，判決確定，最高法院將凃男方撤銷發回更審，其餘3軍人均定讞，更一審被告只剩凃一人。
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判決指出，凃男2009年結識自稱「福建省對外經濟技術合作協會副秘書長」董恆，與身分不詳的中國人士「張炳煌」，對方要求介紹從聯勤旗山彈藥庫退伍、轉任保全員的王姓退伍士官長，凃遂安排王與張炳煌以Skype通話。
張炳煌要求凃、王配合提供軍事資料，並允諾提供金錢報酬，且可以提供資金，交由王男借錢放款給其他現役軍人，伺機刺探、蒐集軍事資料，並發展組織。
同年6月間，王男利誘侯姓士官以軍用電腦搜尋「國軍人事戰備教則」，洩密給凃男，獲得2萬元酬勞，侯男分得1萬元。侯男並陸續出賣「軍事準則」等機密文件給王，每次賺取5000到3萬元酬勞。
2012年間，王男又介紹陳姓現役士官，向身分不詳的「羅先生」借錢，後來無力償還，王男乘機要求陳幫忙蒐集軍事準則，每筆代價1萬元。
陳男同年3月在國防部參謀本部資電作戰指揮部電子作戰戰情室，將「空軍資通電教則」等機密列印紙本給王。案經屏東憲兵隊等單位查獲移送。
高雄高分院更一審認為，凃男收集、刺探的軍事準則等資料，雖非公務或軍事機密，但仍違反國家安全法為敵發展組織罪，依國安法舊法（最重5年以下）判處9月徒刑。最高法院今駁回上訴。
去年6月三讀通過的國安法新法，為中國發展組織罪，可處7年以上有期徒刑，得併科罰金5000萬元至1億元。