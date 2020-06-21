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投資靈骨塔遭詐連被剝兩層皮 7旬老婦萬念俱灰大罵沒良心

警方提醒買賣靈骨塔問題多多，民眾要特別小心。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒買賣靈骨塔問題多多，民眾要特別小心。（記者姚岳宏翻攝）

2020-06-21 15:07:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市7旬林姓老婦曾花16萬元購買2個靈骨塔位作為投資，從此卻無下文，近期接到自稱開發公司業務的陳小姐來電，表示可協助尋找買家，但一次要購買20個塔位，老婦先交付48萬元頭款給陳女，當要去銀行再貸96萬付尾款時，銀行人員覺可疑通知家屬及警方到場，才發現訂單是偽造的，老婦連被剝兩層皮。

警方調查，老婦多年前以每個8萬元購買2個靈骨塔位作為投資，但卻苦等不到之前業務說的增值空間，只好將塔位放著繼續等，近期她接到一名自稱開發公司業務的陳小姐來電，向老婦人表示其係從靈骨塔告示中得知老婦人有塔位要賣，並謂可以協助尋找買家。

在詢問老婦家地址後，當天相約在老婦家中見面，陳小姐向老婦表示，有財團打算以一個塔位15萬元高價買進，但一次要購買20個塔位，老婦人認有套利的機會，先交付48萬元委託陳小姐代買6個塔位，欲再買12個塔位以湊足20個塔位，其餘不足的96萬元老婦人則前往銀行辦理貸款。

所幸銀行人員起疑，通知其兒子到場關心，才發現陳女交付的訂單是偽造的，林姓老婦欲要求陳女到場解釋，但遭其聯絡從此避不見面，老婦得知遭詐騙後心情沮喪，大罵對方沒良心。

警方提醒，此類投資買賣靈骨塔遭詐騙案件，詐騙集團都會宣稱「塔位永久使用權狀為有價證劵」，可作為投資標的，但所謂的「有價證劵」，卻只是不肖業者及詐騙集團自己列印的無效廢紙，連編號都是偽造的，刑事警察局呼籲民眾，不要盲目參與來路不明的交易或投資，若一定要參與，最好要有專業人士陪同，不要輕易將金錢和權狀交出，以免被騙。

警方提醒買賣靈骨塔問題多多，民眾要特別小心。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒買賣靈骨塔問題多多，民眾要特別小心。（記者姚岳宏翻攝）

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