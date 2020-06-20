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澎湖海域中國抽砂船猖獗盜砂 橋檢扣船收押10船員

遭查扣的「海航 5679 號抽砂船」拖回興達港停泊。（記者蔡清華翻攝）

遭查扣的「海航 5679 號抽砂船」拖回興達港停泊。（記者蔡清華翻攝）

2020-06-20 16:58:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕澎湖海域中國抽砂船越界盜採砂猖獗，橋頭地檢署查扣「海航 5679 號抽砂船」拖回興達港，並將10名中國籍船長、船員帶回偵訊，經留置檢疫後向法院聲押獲准。

經專案小組調查發現，肖姓中國籍船長及船員10人，6月2日晚上駕駛中國籍「海航 5679 號抽砂船」自福建省龍海市漳州港出發，隔日清晨 ，抵達北緯23度10分，東經 118度27分我國專屬經濟海域範圍內，以抽砂設備抽取海砂共約500噸。

3日凌晨5時35分許，海巡署艦隊分署派艦艇蒐證當場查獲，隨即扣船將「海航 5679 號抽砂船」，押回高雄市茄萣「興達港」靠泊。10名船員帶回入港後，為防範疫情，先依檢疫流程留置檢疫14天再進行司法程序。

專案小組指出，盜砂的場域在澎湖群島西南方，被稱為「 臺灣淺堆 」、「臺灣堆」或「南淺」海域富含海砂，屬海底區域之底土，是土魠魚、玉筋魚類、沙鮻、白魚、巴浪等各種魚類產卵孕育的場域， 抽砂行為已嚴重損害天然資源，並破壞自然生態。

橋檢指出，肖姓船長等人違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法罪嫌重大，且他們在台灣均無住所，中國抽砂船近年來大量在台灣海域盜採海砂猖獗，有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

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