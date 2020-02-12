越界抽砂及運砂被逮 2中國船隻判沒入將法拍

扣留在馬公港的中國抽砂船，因主機原本就故障又泊靠四個月之久，進行搶修中。（記者劉禹慶攝）

2020-02-12 11:04:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國首宗依違反專屬經濟海域及大陸礁層法，遭澎湖地方法院判決沒入的中國「豐溢9969號」抽砂船及「長鑫36號」運砂船，今日在海巡署及移民署聯手合作下，將船及27名船員分別送興達及高雄港，等待後續法院公告拍賣事宜。

去年10月24日海巡署首次依《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》，在臺灣灘取締涉嫌抽砂的中國「豐溢9969號」及運砂的「長鑫36號」，船上有16500噸砂石，連船及28名船員帶回馬公港，並移送澎湖地檢署偵辦，業經澎湖地方法院判決沒入，並將船員分處5-6個月不等有期徒刑，已易科罰金處分完畢。

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今日一早艦隊分署派遣澎湖隊10038艇、10061艇、臺南隊10051艇、高雄隊3557艇、南機隊偉星艦及直屬船隊巡護八號，共計2艦4艇，移民署中區事務大隊澎湖專勤隊也派員登船，共同執行戒護「豐」船及「長」船移泊興達港及高雄港，後續船舶及砂石將由地檢署公告拍賣，船上27名中國籍船員交由移民署安置收容，還有1名船員則留在澎湖，持續進行上訴事宜。

由於目前新型肺炎病毒肆虐，澎湖縣長賴峰偉已下令，加強驅離越界澎湖海域中國漁船，避免與我方漁民接觸，成為防疫漏洞，未來海巡署執法將以驅離取代帶案扣回；至於今日送出的中國抽砂船船員，則認為回家最好，對於肺炎疫情比較不擔心，但豐號抽砂船因取締時就有輪機上問題，又泊靠馬公港4個月之久，刻正進行搶修。

澎湖海巡隊派員登上中國抽砂船，全程進行戒護。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊派出艦艇，前往內垵外海戒護中國運砂船。（澎湖海巡隊提供）

扣留中國抽砂及運砂船，移送興達港及高雄港安置。（記者劉禹慶攝）

面對中國新型肺炎病毒肆虐，中國抽砂船員還是表示想要趕快返家。（記者劉禹慶攝）

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