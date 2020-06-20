質疑補充兵猝死有隱情 家屬淚崩痛批軍方草菅人命

詹媽媽哭訴家裡現在就剩小兒子，接下來也將入伍，如今長子猝死真相未明，如何安心把孩子送到軍中。（記者沈佩瑤攝）

2020-06-20 16:46:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市21歲詹姓男子是役期12天的補充兵，豈料竟在退伍當天凌晨猝死。難忍好好的孩子送去當兵竟變成冰冷遺體一具，家屬今天在台北市議員潘懷宗陪同下召開記者會，要求軍方給個交代。詹媽媽在記者會中全程不發一語，眼神空洞、表情木然，但白髮人送黑髮人的悲慟，加上思及家中另一個孩子也將入伍的恐懼，讓詹媽媽最終情緒潰堤，聲淚俱下哭喊：「我怎麼還敢送孩子去當兵！」場面哀戚。

詹男親友及軍中同袍共20多人，今天下午到台北市議會召開記者會，高掛「退伍當天出憾事」、「家屬要求軍方給交代」訴求，軍中同袍激憤地在現場灑金紙，大罵「草菅人命」。詹父哽咽提到，兒子身體一向很好，沒有痼疾，19日清晨他接獲軍方通知趕赴軍營，看到兒子屍體覺得有異狀，他對兒子的屍體說，「如果受到委屈，想辦法告訴我」，突然兒子的左肩胛竟冒出一滴血，讓他忍不住淚崩。

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同寢鄰兵回憶，詹男服役期間表現正常，19日白天跟同袍一起做操、打籃球、上課，晚上一起唱歌慶祝結訓，並無飲酒，過程中看不出任何異狀，也沒有聽說身體不適。

20日凌晨2點左右，詹男發出呼吸困難的聲響，同袍聽到後向值班排長反映，排長2點30分左右查看時，詹男呼吸已恢復平順，排長要求鄰兵協助詹男翻身後就離去；不料清晨5點左右，鄰兵叫詹男起床時，他已身體冰冷、沒有呼吸心跳。

詹父及詹男阿姨都質疑，值班排長凌晨為何不將詹男叫醒，確認意識是否清醒或身體有無不適，立即做適當處理？

潘懷宗說，詹男家裡是中低收入戶，高職畢業後就在網路公司工作貼補家計，日前向台北市兵役局申請到補充兵役，沒想到6月8日到20日短短12天的役期，在最後一天發生憾事，軍方卻掩蓋真相，不對家屬說明，讓家屬無法接受。

兵役局副局長杜英輝說，會盡最大努力請律師協助家屬，詹男相關保險適用軍保，已請部隊處理，近期市府會先提供家屬4萬元慰問金，後續相關慰問、喪葬費用會等國防部核定後補發。

21歲詹姓補充兵猝死，家屬今天在台北市議員潘懷宗陪同下召開記者會，要求軍方給個交代。（記者沈佩瑤攝）

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