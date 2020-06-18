4名YouTuber夜闖樂生療養院被告 法官勸戒：謹言慎行

YouTuber洛克（右一）、本本（右二）、王狗（左二）、技安（左一）。（記者王定傳攝）

2020-06-18 15:17:37

〔記者王定傳／新北報導〕YouTuber本本、王狗、技安、洛克及陳姓攝影師，去年3月凌晨把樂生療養院舊院區當成「廢棄醫院、鬼屋」闖入探險，玩起都市傳說「四角遊戲」，之後把影片上傳至YouTube，被依無故侵入他人建築物罪嫌起訴，新北地院今首度開庭，4人均認罪，法官當庭勸戒4人應謹言慎行，並諭知本案將改採簡易判決程序處刑。

本案起因本本之前徵詢粉絲最想看哪種類型企畫，「都市傳說類」拿下第二高票；去年3月14日凌晨，她與王狗等人合作，闖入舊院區挑戰由鬼故事演變而來的「四角遊戲」，事後以「廢棄痲瘋（已更名為漢生病）病院的四角遊戲」等為題，上傳影片至她與王狗的頻道。

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樂生院認為，5人在被列為「文化資產」且正在修復、還有院民居住的舊院區點蠟燭、嬉戲等，除干擾院民安寧，還恐引起火災及模仿，因此報警。

本本等人發現犯錯後嘗試和解，解釋因誤信網路資料，以為是「廢棄醫院、廢墟」才前往探險，事後已刪除影片；協調幾經波折，最終達成「拍影片道歉、捐出影片收益做為院民醫療基金之用」等和解條件。

怎料，本本在道歉後，又PO影片抨擊樂生院張姓女員工在網路上以難聽字眼攻擊他們，調解時態度惡劣、欺人太甚等；張女為此澄清並無辱罵，只是指涉其等行為不妥，已為過激言辭致歉。

據了解，因他們犯錯後又抨擊院方人員，且在影片中數次稱「痲瘋、廢墟」，踩到歷史傷痕，讓院方無法感受到有悔意，決定不撤告。

據悉，本本等人起訴後，樂生院具狀表示，希望法院給王狗及技安改過自新機會，予以從輕量刑，至於本本及洛克，樂生院則表示請法院依權責處理。

法院今開庭，4名YouTuber均到庭並認罪，陳姓攝影師在國外未能出庭；庭訊時，法官勸戒4人應利用自身影響力在影片中散播正面能量，並希望4人能夠謹言慎行。全案將改採簡易判決程序處刑。

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