殘殺妻子稚兒 死囚鄭文通等待槍決14年上週病故

基隆男子鄭文通與妻子感情不睦，2003年間竟猛刺妻子9刀致死，再殘殺無辜的5歲稚子身亡，2006年間被判死確定，被關押在台北看守所中等待槍決，期間罹患癌症，今年4月間住進醫院治療，6月13日身亡，遺體已由家人領回。（資料照）

2020-06-18 13:14:46

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆男子鄭文通（55歲）與妻子感情不睦，2003年間竟猛刺妻子9刀致死，再殘殺無辜的5歲稚子身亡，2006年間被判死確定，被關押在台北看守所中等待槍決，期間罹患癌症，今年4月間住進醫院治療，6月13日身亡，遺體已由家人領回，目前尚有38名死囚待執行。

鄭文通2011年1月間被關押到台北看守所等待槍決，期間罹患癌症，癌細胞轉移至多重器官，大腸、肝臟、肺臟都有腫瘤，今年4月下旬病況惡化，戒護至亞東醫院住院治療，到了6月間病情急轉直下，13日病故，當天完成相驗後，北所即通知家屬領回遺體。

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鄭男被關押期間，不服判死結果，向大法官聲請釋憲，主張他的訴訟過程違反憲法保障的公平法院原則，但大法官遲遲未做出解釋，故無法執行槍決，只能蹲在看守所中等待。

鄭文通與妻子不時口角，2003年2月間，與妻子大吵一架，負氣帶兒子出門，事後越想越不甘心，返家強灌妻子鎮定劑，再持枕頭試圖將她悶死，見她仍有氣息，竟持刀猛捅她的胸口9刀，而鄭文通看到無辜稚子在一旁，竟也失心瘋朝他胸口狠刺一刀，最終釀成2死的家庭悲劇，雖然他事後打電話跟母親承認犯案，但不是向警方自首，因此未獲得減刑，2006年間被最高法院認定手法兇殘，判死確定。

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