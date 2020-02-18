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首頁　>　社會

弟殺哥還伴屍3天 檢察官幫他向法官求情盼免刑

高雄地檢署。（資料照）

高雄地檢署。（資料照）

2020-02-18 11:43:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕罹患思覺失調症的樊姓男子與同住的哥哥感情很好，但長期受精神疾病所苦，無法外出工作，哥哥不計嫌照顧他，但樊男卻在發病時拿鐵槌打死哥哥，伴屍3天才被人發現，檢方偵結後依殺人罪提起公訴，但同情他的狀況，向法官請求減輕或免除其刑。

檢方指出，去年10月1日下午，樊姓男子在鼓山區的家中拿鐵槌活活把哥哥打死，他殺了哥哥之後，還把身上染血的衣物脫掉，光著上半身在家門口前來來回回，鄰居當時雖然有聽到疑似拍門的慘叫聲，但當時也沒有多起疑心，直到3天後，哥哥的宋姓友人見到樊男凌晨3點獨自坐在巷口檳櫛攤前，直覺有異上前探問，才驚覺出大事。

當時樊男告訴宋：「哥哥被打死了」，宋急忙拉著樊回家，看到死者已倒臥在血泊中，頭部、身體已被鐵槌砸爛，還發出陣陣惡臭，宋趕緊報警，警方趕到現場時，詢問樊男有沒有看到凶手，樊向警方說，是一個年約35歲的人依照哥哥的心願把他打死。

由於樊男說話顛顛倒倒，且手指疑似還沾有死者血跡，警方懷疑其說法，經過仔細詢問，樊又改口說是哥哥想不開，叫他用鐵槌敲打額頭、牙齒和下體恥骨等部位，當他打完後，還看到哥哥的靈魂有出來查看他做得對不對。

警方此時才驚覺死者可能是被弟弟殺死，經仔細搜索後，果然在弟弟房間內找到沾血的鐵槌和衣物，並在樊男手指頭中採得死者的血跡；檢方偵訊時，家人稱樊男20幾歲罹患輤神疾病發病後，不但有虐猫狗的暴力傾向，甚至還曾持凶器傷人、砸車，住院20多次、長期服藥都不見改善，生活得靠死者照顧。

此次發病後，樊男殺死哥哥，雖然被檢方依殺人罪提起公訴，但檢察官認為，他們兄弟彼此感情很好，平時相互扶持羈絆很深，卻因樊男長期受精神疾病所苦才會殺死哥哥，情輕法重，足以引起一般人同情，向法官請求減輕或免除其刑，若未達免刑標準，則應在坐完牢後，讓樊男去相當處所施以監護處分，避免有危害公共安全之虞。

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