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勒殺女友判賠841萬 狠男竟不服提上訴

新北市27歲男子吳典鴻，3年多前勒殺沈姓女友並伴屍2天，之後在她的電腦留假遺書，布置成燒炭輕生，試圖誤導成沈女殉情；最高法院去年駁回上訴後，吳男刑事部分被依殺人罪判刑18年定讞；民事部分，吳男不服法院判他賠償沈女家屬841萬餘元而提起上訴，最高法院認為歷審判賠金額並無過高，判吳男敗訴定讞。（圖擷取自臉書）

新北市27歲男子吳典鴻，3年多前勒殺沈姓女友並伴屍2天，之後在她的電腦留假遺書，布置成燒炭輕生，試圖誤導成沈女殉情；最高法院去年駁回上訴後，吳男刑事部分被依殺人罪判刑18年定讞；民事部分，吳男不服法院判他賠償沈女家屬841萬餘元而提起上訴，最高法院認為歷審判賠金額並無過高，判吳男敗訴定讞。（圖擷取自臉書）

2020-01-24 11:36:22

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市27歲男子吳典鴻，3年多前勒殺沈姓女友並伴屍2天，之後在她的電腦留假遺書，布置成燒炭輕生，試圖誤導成沈女殉情；最高法院去年駁回上訴後，吳男刑事部分被依殺人罪判刑18年定讞；民事部分，吳男不服法院判他賠償沈女家屬841萬餘元而提起上訴，最高法院認為歷審判賠金額並無過高，判吳男敗訴定讞。

判決指出，家境小康的沈女與哥哥均曾赴美求學，她回國後在父母經營的公司當會計，自稱送貨司機的吳典鴻透過網路結識沈女，2人交往後同居，房租及出遊費用都由沈女支付。

2016年8月間，反對2人交往的沈女父母，特意邀沈女及她的前男友出遊，此舉引起吳男不滿；同月14日中午，醋勁大發的吳男在租屋處勒死沈女，沈母找不到女兒，吳男還用沈女的手機，傳簡訊告知沈母將不出遊。

怕事跡敗露的吳男，在沈女的電腦內留下假遺書，製造沈女殉情假象，內容提及「為什要阻止我們在一起？現在又有前男友出來搗亂，我們決定要一起死，死後幫我們合葬在一起」，他還故佈疑陣，在浴室內放置燒過的炭盆。

吳男伴屍2天後開走沈女的汽車逃亡，還用沈女的手機傳LINE給沈母，製造她尚在人世的假象，後來她的愛犬在外流浪，民眾循著狗晶片聯繫上沈家，父母前往沈女租處查探才驚覺女兒已氣絕；吳男在花蓮落網後，辯稱他與沈女決定一同自殺，但他沒成功。法院不採信其說詞，認定他殺害沈女，刑事部分依殺人罪判他18年徒刑定讞，民事部分也判他敗訴確定。

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