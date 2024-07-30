台南應召站賣身4少女實酬一半以下 防警盯靠這招

吳姓與陳姓、戴姓3名男子分別媒介4名少女與他人性交易抽取皮肉錢，台南地院判3男從4年6月到3年2月不等刑期。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/07/30 20:46

〔記者王俊忠／台南報導〕吳姓男子與陳姓男子在台南地區經營「忠義路應召站」，媒介王姓、楊姓與孫姓3名未滿18歲的少女與他人性交易；戴姓男子也介紹羅姓少女加入此應召站賣身，4名少女1次交易價各從2萬元到6千元不等，但4名少女實拿約一半甚至不到一半。台南地院依兒少性剝削防制條例合併判吳男3年8月徒刑、陳男4年6月刑、戴男3年2月刑。

判決指出，吳、陳2男知悉王姓、楊姓與孫姓3少女都未滿18歲；吳、陳與戴姓3男子也知悉羅姓少女未滿18歲，吳男在台南市區忠義路承租某房宅經營應召站，陳姓男子也參與經營，媒介王、楊、孫3名少女從事性交易並收取交易費用。戴男則是在對羅姓少女消費後，當起羅女經紀人、介紹她加入忠義路應召站。

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戴男並在羅女於2020年9月至10月的性交易款項中，每筆抽取800元作為個人佣金。羅女證說，她每次接客向客人收取6千元以上，自己實拿3100元，經紀人抽800元。

檢警調查，這處應召站是由吳男與陳男得知有尋芳客上門時，以手機LINE通知上述賣身少女性交易時間、地點與收取費用，少女再自行騎車前往交易地點，沒有馬夫開車接送，以此防範警察查緝。少女完成交易後，再把收取的皮肉錢交回給吳、陳2男，並分配各自可得的報酬。

楊女是從2020年5月接客到2021年4月、每次會向客人收6千元到2萬元，如果是2萬元，她抽取7千元；如是6千元，則抽3千元。王女應召時間僅2021年1月至2月的其中5天，1次交易價約7千元到1萬元不等，她每次實拿3千元。孫女應召時間為2020年9月至2021年1月，孫說，每次向客人收6千元到8千元，她則抽取3千元至3500元。

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