2/17 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落高雄

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2020-02-17 22:58:29

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日晚間開獎的第109000041期今彩539，頭獎共1注中獎，由高雄市苓雅區廣州一街18之1號的「宏發彩券行」開出，可得獎金800萬元；第109000014期威力彩、第109000041期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000014期威力彩中獎號碼為「09、10、21、22、24、36，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得408萬3803元；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共19注中獎，每注可得2萬元；伍獎共138注中獎，每注可得4000元；陸獎共1141注中獎，每注可得800元；柒獎共2046注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1202注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5752注中獎，每注可得100元；普獎共2萬5117注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第109000014期38樂合彩中獎號碼為「09、10、21、22、24、36」。五合共7注中獎，每注可得115萬元；四合共60注中獎，每注可得5萬6250元；三合共226注中獎，每注可得5750元；二合共2613注中獎，每注可得750元。

第109000041期雙贏彩中獎號碼為「05、06、07、09、10、11、12、15、17、19、20、21」。頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共196注中獎，每注可得500元；肆獎共2343注中獎，每注可得100元。

第109000041期今彩539中獎號碼為「02、18、30、35、36」。頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共5287注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5132注中獎，每注可得50元。

第109000041期39樂合彩中獎號碼為「02、18、30、35、36」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共77注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4324注中獎，每注可得1125元。

第109000041期3星彩中獎號碼為「950」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000041期4星彩中獎號碼為「5053」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法