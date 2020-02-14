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2/14 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎都摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

2020-02-14 22:15:55

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月14日）開獎的第109000021期大樂透、第109000039期今彩539與第109000039期雙贏彩，頭獎都摃龜。

第109000021期大樂透中獎號碼為「07、13、23、33、35、36，特別號：09」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共36注中獎，每注可得4萬7003元；肆獎共107注中獎，每注可得1萬166元；伍獎共2009注中獎，每注可得2000元；陸獎共2687注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6184注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4406注中獎，每注可得400元。

第109000021期49樂合彩中獎號碼為「07、13、23、33、35、36」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共138注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3706注中獎，每注可得1250元。

第109000039期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、10、11、12、13、16、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共184注中獎，每注可得500元；肆獎共2064注中獎，每注可得100元。

第109000039期今彩539中獎號碼為「04、13、25、26、36」，頭獎摃龜；貳獎共237注中獎，每注可得2萬元；參獎共7299注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4191注中獎，每注可得50元。

第109000039期39樂合彩中獎號碼為「04、13、25、26、36」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共263注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8306注中獎，每注可得1125元。

第109000039期3星彩中獎號碼為「826」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000039期4星彩中獎號碼為「6350」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

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