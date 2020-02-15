2/15 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落新北、桃園

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

2020-02-15 22:19:52

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月15日）開獎的第109000040期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，新北市淡水區大忠街25號的「允得彩券行」、桃園市楊梅區永寧里環南路77號的「報你發商行」各開出1注；第109000040期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000040期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、06、09、12、14、15、17、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共248注中獎，每注可得500元；肆獎共2560注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第109000040期今彩539中獎號碼為「05、08、18、29、33」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共212注中獎，每注可得2萬元；參獎共7711注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2013注中獎，每注可得50元。

第109000040期39樂合彩中獎號碼為「05、08、18、29、33」，四合摃龜；三合共188注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7124注中獎，每注可得1125元。

第109000040期3星彩中獎號碼為「414」，正彩共71注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000040期4星彩中獎號碼為「8667」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法