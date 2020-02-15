中市驚傳奪命車禍！ 超商女員工遇死劫畫面超驚悚

發生事故的路口。（民眾提供）

2020-02-15 13:06:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市凌晨驚傳一起死亡車禍，一輛計程車行經南屯區一處路口時與另輛機車發生碰撞，在便利超商工作、年僅21歲的女騎士遭撞擊後噴飛約11公尺，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍因傷重不治，至於事故原因及肇事責任歸屬正由警方調查釐清中。

這起事故發生在今天凌晨4時38分許，45歲的鄭姓計程車運將，當時開車搭載3名乘客沿市政南一路內側車道往環中路方向行駛，與另輛沿黎明路二段往市政路方向，由21歲安姓女騎士騎乘的機車在黎明路二段與市政南一路口發生碰撞，安女慘噴飛約11公尺遠，當場失去呼吸心跳。

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警方獲報趕往處理，只見計程車車窗破損、左側車門與車身嚴重凹陷，機車則是車頭毀損，零件散落一地，令人怵目驚心，而鄭姓運將頭部、手部擦挫傷，車內3名乘客雖輕傷仍飽受驚嚇，至於安女因頭顱及胸腔嚴重內出血，經送醫搶救仍不幸宣告不治。

據了解，死者安女在便利超商工作，個性獨立的她未與家人同住，竟在今天凌晨下班後騎車返住處途中遭遇死劫，安父聽聞噩耗悲慟不已，令人鼻酸；鄭姓計程車司機則供稱，當時車速約4、50公里，但行經路口看到機車已經來不及反應。

警方指出，兩造駕駛均無酒駕，鄭男一方的號誌為閃紅燈、安女的號誌為閃黃燈，但雙方行經路口均未減速，初判因鄭男未依規定禮讓車輛釀禍，訊後先將全案依過失致死罪嫌送辦，至於確切肇責，警方現場依規定拍照、測繪並根據相關人訪談筆錄，依交通事故處理程序轉交通警察大隊分析研判，進一步釐清肇事原因及責任歸屬。

計程車與機車在路口發生碰撞。（民眾提供）

機車零件散落一地，令人怵目驚心。（民眾提供）

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