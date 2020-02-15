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永和分屍案宣判 主嫌孫武生被判無期徒刑

永和分屍案外籍主嫌孫武生。（資料照）

永和分屍案外籍主嫌孫武生。（資料照）

2020-02-15 10:03:39

〔記者王定傳／新北報導〕加拿大男子顏柏萊（Ryan）前年在新北市永和區河濱公園遭殘忍殺害，並且分屍丟棄，新北地院歷時1年多審理，今日依殺人罪，判處綽號「OZ」的美籍主嫌孫武生（Mayer Oren Shlomo）無期徒刑、美籍嫌犯班特（Ewart Odane Bent）12年6個月、何傑生（Hobbie Jason Eugene）及台籍嫌犯吳宣均犯幫助傷害罪，分別被判刑1年6月及6月徒刑。

今日宣判時，4名被告中，僅班特及何傑生到庭聆判，在押中的主嫌孫武生並未出庭，其中，班特透過翻譯轉知判決結果後，眉頭深鎖。

檢方調查，孫武生見顏柏萊賣毒品好賺，跟著經營毒品生意，並請班特、何傑生及吳宣等人加入運毒，但前年5月間，顏柏萊被警方查獲持有大量大麻後，有意淡出毒品生意，且對於孫武生要求分享毒品買家有所保留。

孫武生因此認定顏柏萊成為警方線民，恐危及販毒生意，萌生殺意，前年7月，他先上網研究人體結構，再請吳宣到台北市萬華區某刀具店購買開山刀、鏈鋸等凶器，隨後訂購前往菲律賓的機票，打算犯案後逃亡。

同年8月21日晚間，孫武生佈下天羅地網，夥同班特把顏柏萊拐到河濱公園，並請吳宣在對岸把風，再要求何傑生施放煙火吸引注意。

孫武生與班特2人趁顏柏來不注意時，以鏈鋸勒喉壓制，再持美工刀、開山刀砍殺並分屍丟棄；隔日中午，顏柏萊的朋友找不到顏，又發現顏的愛犬臉上流血受傷，擔心顏柏萊溜狗時遭遇不測，沿著他平時溜狗路線搜尋，發現遭肢解的屍體，趕緊報案處理。

警方獲報抽絲剝繭一一逮捕班特、吳宣等嫌犯，但孫武生卻於同年8月24日凌晨搭機逃往菲律賓，直到9月6日才被當地警方逮捕，並於9月17日送回我國受審。

2018年12月間，新北地檢署依殺人等罪起訴孫武生及班特，並依幫助殺人罪嫌起訴吳宣及何傑生；法院審理時，孫武生全盤否認，堅稱沒有殺人，班特則指證是孫武生殺人，他被迫幫忙分屍，何傑生坦承幫助殺人，吳宣則否認犯案。

檢方最後以孫武生主導殺人分屍、棄屍，造成社會負面影響，且犯後不認錯、不道歉、不賠償，建請法院判他無期徒刑；共犯班特則被求刑12年。

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永和分屍案外籍嫌犯班特。（資料照）

永和分屍案外籍嫌犯班特。（資料照）

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