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首頁　>　社會

留言酸男網友「多多散佈武漢肺炎」 女子被起訴

桃園地檢署因觸犯違反傳染病防治法等罪嫌，將張姓女子提起公訴、予羅姓女子緩起訴處分。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署因觸犯違反傳染病防治法等罪嫌，將張姓女子提起公訴、予羅姓女子緩起訴處分。（記者周敏鴻攝）

2020-02-14 17:35:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市張姓女子1月24日在臉書粉絲專頁留言：「阿傑，多多出入公共場所，多多去劉她家走走，散佈武漢肺炎！」同月27日羅姓女子在臉書社團寫道：「聽說XX診所有病人剛從武漢回來去看診，但診所好像沒有通報！」桃園地檢署今天偵結，因觸犯傳染病防治法等罪嫌，將張女提起公訴、予羅女緩起訴處分。

桃園地檢署3日接獲桃園、大溪警分局提報民眾檢舉臉書有散播疫情謠言，指派民生犯罪專組檢察官黃冠中、吳佳美偵辦。

其中，41歲張女不滿她的臉書粉絲專頁被戲謔、霸凌，1月24日留言寫道：「阿傑，多多出入公共場所，多多去劉她家走走，散佈武漢肺炎，感恩，也去謝有錢人家坐坐，散佈武漢肺炎，讚嘆傑傑，感恩傑傑，全軍覆沒！」

檢方說，張女以不實疫情訊息影射「阿傑」林姓男子患有武漢肺炎，致生危害公安，已觸犯傳染病防治法第63條散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪與刑法第151條恐嚇公眾罪、第310條第2項的加重誹謗罪，今天偵結已將她提起公訴。

至於39歲的羅女1月27日在臉書社團內寫道：「請問有誰可以幫忙通報，聽說XX診所有病人剛從武漢回來去看診，但診所好像沒有通報。」檢方說，羅女同樣觸犯傳染病防治法第63條散播有關傳染病流行疫情謠言罪，她犯後坦承犯行，態度良好，且已主動刪文，今天偵結已予她緩起訴處分，並需提供80小時義務勞務。

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