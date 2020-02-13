小黃拒載？徒步40公里男讓溪湖公所如臨大敵 員警盯著吃早餐

台商就坐在草坪台、員警監督下吃早餐。（記者顏宏駿攝）

2020-02-13 18:11:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕吳姓男子自稱是9日晚間循小三通返台的台商，徹夜徒步從台中清泉崗機場要回雲林縣元長鄉，走了8小時、40公里走進溪湖鎮公所求助，他一踏進入公所就自稱「我是剛從中國回來的台商」，讓鎮公所員工緊張萬分，急忙通報鎮長黃瑞珠求助，現場立即做起防疫措施，警方惟恐他跑掉，還全程監督在室外空曠處吃早餐。

吳男坐在溪湖鎮公所外的草坪造景台等待雲林縣元長鄉公所派車來接，這段時間約兩小時，公所買早餐給他吃，也透過警方當面叮矚他「待在外面」。

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一名公所員工說，吳男一進門就說「我是台商，循小三通回來，要去雲林元長鄉」，由於武漢肺炎拉緊報，「大家都怕怕的」，便通知鎮長黃瑞珠下樓處理。

黃瑞珠說，吳姓台商有出示檢疫單，她要公所同仁幫吳姓台商量額溫，並要求吳男用酒精洗手，再通知警方到場，「現場氣氛真的很緊張」，得知吳男走了一整夜、早餐還沒吃，公所買來早餐，吳男就在公所外空曠處吃起早餐，員警惟恐吳男趁隙離開，一直守著。

黃瑞珠表示，吳男當時說「我從清泉崗走到這裡」，大家都半信半疑，但吳男又講得斬釘截鐵「保證絕沒騙人」，現場有員警問「為什麼不招計程車」？吳男答說：「三更半夜哪招得到計程車？……況且我這時候從中國回來，誰敢載？」黃瑞珠表示，就因為吳男說這話，大家都以為運匠都不敢載。

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