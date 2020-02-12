PO文辱男大生「癡漢」 女大生判拘役30日

游姓女大生不喜歡侯姓男大生追求她的方式，在網路PO文暗指侯男是「癡漢」，甚至寫說：「誰要當一個怪人的女友啊？」、「患有妄想症的男人」；侯男發現後氣憤提告，新北地院判她拘役30日。（資料照）

2020-02-12 20:57:29

〔記者王定傳／新北報導〕游姓女大生不喜歡侯姓男大生追求她的方式，在網路PO文暗指侯男是「癡漢」，甚至寫說：「誰要當一個怪人的女友啊？」、「患有妄想症的男人」、「魯太久會成為變態」；侯男發現後氣憤提告，新北地院審理後依散布文字誹謗罪，判游拘役30日。

檢警調查，侯男因參加舞會結識同一所大學不同科系的游女後，隨即展開追求，但游女對於侯男的追求方式十分反感，因而於去年6月1日在DCARD論壇PO文暗指侯男是「癡漢」。

請繼續往下閱讀...

她在文中寫說：「舞會認識我後狂發訊息給我，每天都line，發關心文，呼呼秀秀我的身體狀況，邀約我吃飯，剛開始只是覺得他很有毅力，答應他吃一次，吃的時候一直問我有沒有男友，應該很多人追吧？有喜歡的人嗎？交過幾個男友？你是我的理想型ㄟ，你很吸引我，你的眼神勾引我的心，眼神好撩人」。

游女還寫：「真得覺得傻眼，想趕快逃離餐廳」、「他後來一直跪舔行為出現，只要我不回訊息，就一直敲訊息...我的限動每一則他都回，乾是變態嗎？還是他太閒？」、「奇妙的是他以為我們倆似乎有正式進入關係，在line中叫我女友...誰要當一個怪人的女友啊？」

文章還指，她為了避免侯男「深陷其中」，有告知「當朋友就好」，希望對方知難而退，但侯男嚴重「暈船」，竟發千字長文給她，看完後才發現：「原來和他吃一次飯就是對他有意思啊？」她最後還指侯是：「患有妄想症的男人」、「魯太久會成為變態」、「顏值很重要，不然是真性侵」因而被告，游女事後坦承犯行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法