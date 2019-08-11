男友私訊收到女裸照 正妹女友臉書怒罵「她」挨告判罰

2019-08-11 12:48

〔記者溫于德／台北報導〕林姓正妹不滿徐姓正妹傳裸露照片給男友，上臉書PO文指徐女是婊子、破麻等語，林女3名友人得知後也上網附和，事後均挨告。刑事依散布文字誹謗罪，分別判4人拘役10日至50日不等，均得易科罰金確定；至於民事，林女遭判賠7萬元，3名友人需分別給付1萬元給徐女，可上訴。

林女2016年12月3日起陸續在臉書上質疑徐女想找租屋還是勾引別人男友？是否要求包養？並要徐女「用妳微薄的羞恥心去他媽的買條褲子」；文內也批徐女目幹、小三等。力挺林女的3名友人，同樣在臉書上指徐女「缺很大」、「婊子做戲都做全套」或「綠茶婊」。

林女到案否認犯意並辯稱，她不理解徐女明知道男友已有女友，為何還私訊？且裸照無關徐女想問的租屋訊息，此外她也有遮隱徐女個資遮，目的就是不想讓徐女身分曝光，純粹抒發個人情感；3名友人有人辯稱是為安慰林女才發文，有人則說「綠茶婊」是與林女間的互動，無關徐女。

然而，4人辯詞未獲採信，林女被依散布文字誹謗罪判處拘役50日、其餘3人則獲判10日，得易科罰金確定。

4人另在民事庭辯稱，相關貼文或留言均無法特定徐女身分，並未侵害名譽權，且言論是在抒發情緒，雖稍微激烈，卻未逾合理評論範圍。

民庭認為，相關貼文及留言雖未直接指名徐女中文姓名，但顯然針對徐女而來，一旦徐女臉友瀏覽，可輕易連結到徐女，另3名友人言論均屬負面、不雅、輕蔑，同樣會使臉友對徐女產生負面評價；基於4人侵害徐女名譽權，最終判林女應賠償7萬元，其餘3名友人應分別給付1萬元給徐女。

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