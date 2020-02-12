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女大生夜騎路口直接左轉 遭小黃撞飛不治

台南市永康、北區交界附近的十字路口，今天凌晨發生機車、計程車嚴重事故，造成1死2傷。（記者吳俊鋒翻攝））

台南市永康、北區交界附近的十字路口，今天凌晨發生機車、計程車嚴重事故，造成1死2傷。（記者吳俊鋒翻攝））

2020-02-12 19:39:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市永康、北區交界附近的十字路口，今天凌晨發生機車直接左轉彎遭對向直行計程車撞飛的交通意外，就讀大學的女騎士傷勢嚴重，送醫不治，小黃則失控衝入旁邊的店家，初步排除酒駕，肇事責任仍待警方釐清。

這起死亡車禍發生在今天凌晨0點40分左右，地點在中正南路與中央路口，永康警方調查，讀台南一所科技大學的21歲曾姓女子騎機車士載著20歲的陳姓女同學，從北區直行而來，左切轉彎時被計程車衝撞，釀成悲劇。

警方調閱路口監視畫面發現，機車疑似沒有依照兩段式轉彎規定，未先騎到待轉區停等，直接左轉穿越路口，遭從中正南路綠燈直行的小黃迎面撞上，2車3人都送醫。

曾姓女騎士被送往永康奇美醫學中心搶救，頭部損傷、腹部腫脹出血等，傷勢嚴重，於3點15分宣告不治；後座的陳女則腿部骨折受傷，沒有生命危險；41歲的江姓計程車駕駛受擦挫傷，較無大礙，酒測值為0。

事發後，大橋派出所員警隨即到場管制、疏導，維持交通，由於計程車撞到路旁店家，「卡住」動彈不得，機車零件散落一地，顯見撞擊力道很大，路過民眾議論紛紛。

永康警方呼籲民眾，務必遵守交通規則，養成良好駕駛習慣，行車時也需多加注意車前狀況，確保行車平安。

雙載女大生一死一傷，計程車撞入店家騎樓。（記者吳俊鋒翻攝）

雙載女大生一死一傷，計程車撞入店家騎樓。（記者吳俊鋒翻攝）

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