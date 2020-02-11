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酒駕累犯撞死人 新制最重可判無期

郭俊邑酒駕衝撞店面、騎士，1死2傷。（資料照）

郭俊邑酒駕衝撞店面、騎士，1死2傷。（資料照）

2020-02-11 23:03:16

〔記者吳政峰／台北報導〕男子郭俊邑前年酒駕釀成1死2傷，被依殺人罪起訴，但台北地院認定舉證不足，改依酒駕致死論罪，而因案發在酒駕新制前，且他5年內無酒駕前科，無法加重處罰，11日判刑8年，惟若是新制施行後的酒駕累犯致死者，依情節最重可處到無期徒刑。

行政院長蘇貞昌去年過年期間痛批酒駕致死形同故意殺人，法務部旋在5月間通過刑法第185條修正案，雖因犯意不同，刑度無法比照殺人，但增列累犯加重條款，5年內再犯酒駕且致死者，可處5年以上、最重無期徒刑。

立法意旨指出，曾犯酒駕且歷司法程序，應生警惕，強化自我節制能力，以避免再蹈覆轍，倘5年內又再犯並致人於死或重傷，顯具有特別的實質惡意，為維護用路人安全，保障人民生命、身體法益，有必要提高處罰，以抑制酒駕的社會危害性。此外，若綜合一切情狀足以證明酒駕有殺人獲傷害的直接或、間接故意，應依殺人罪或傷害罪處斷。

一名檢察官解釋，量刑需考量手段及損害等因子，舉例來說，一名男子曾酒駕致死，判刑確定5年內又不聽朋友勸告堅持酒駕，在人潮密集的都會區高速開車，撞死10名幼童，犯後傲慢無悔意拒和解，被害人家屬拒原諒，或有可能判到無期。

他表示，如果駕駛本來就有撞死對方的意圖，喝酒只是為了壯膽，就可以殺人罪偵辦；又若行車紀錄器錄到他大喊「撞死你」，亦可佐證有殺人意圖，並非喝了酒就可逃掉殺人罪。

郭俊邑前年犯案，基於「實體從舊」於則，不適用酒駕新制，即便適用，因他沒有酒駕前科，也不會落入加重條款，量刑區間仍為3-10年，不過，北院依酒駕致死判他8年徒刑，該名檢察官認為，距天花板只差2年，也比過失致死罪的5年上限還高出3年，並未輕判。

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