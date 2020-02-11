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2/11 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落南投縣

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-02-11 22:19:52

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月11日）開獎的第109000036期今彩539，頭獎開出1注，由南投縣埔里鎮南門里中山路二段320號1樓的「彩富彩券行」，可得獎金800萬元；第109000020期大樂透、第109000036期雙贏彩，頭獎都摃龜。

第109000020期大樂透中獎號碼為「09、22、23、37、43、46，特別號：38」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，可得199萬674元；參獎共36注中獎，每注可得5萬9550元；肆獎共79注中獎，每注可1萬7445得元；伍獎共1725注中獎，每注可得2000元；陸獎共2390注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5296注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2417注中獎，每注可得400元。

第109000020期49樂合彩中獎號碼為「09、22、23、37、43、46」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共101注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2399注中獎，每注可得1250元。

第109000036期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、07、08、10、12、14、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共173注中獎，每注可得500元；肆獎共2078注中獎，每注可得100元。

第109000036期今彩539中獎號碼為「05、12、19、27、28」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共288注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬944注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬93注中獎，每注可得50元。

第109000036期39樂合彩中獎號碼為「05、12、19、27、28」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共263注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8110注中獎，每注可得1125元。

第109000036期3星彩中獎號碼為「102」，正彩共59注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000036期4星彩中獎號碼為「9008」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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