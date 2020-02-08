2/8 今彩539頭獎開出6注！ 雙贏彩頭獎摃龜

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

2020-02-08 22:21:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月8日）開獎的第109000034期今彩539，頭獎開出6注，每注可得獎金400萬元，彰化縣埔心鄉瓦中村員鹿路一段121號1樓的「優士彩券行」、新北市新莊區中信街47號的「力多彩券行」、台南市東區中華東路二段237號1樓的「鑫富貴彩券行」、嘉義縣水上鄉水頭村中興路305號1樓的「阿嬌金屋投注站」、花蓮縣吉安鄉東昌村中正路一段223號1樓的「金雞母彩券行」與台南市東區中華東路二段237號1樓的「鑫富貴彩券行」各開出1注；第109000034期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000034期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、07、09、10、15、16、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共200注中獎，每注可得500元；肆獎共2479注中獎，每注可得100元。

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第109000034期今彩539中獎號碼為「12、23、26、27、33」，頭獎6注中獎，每注可得400萬元；貳獎共242注中獎，每注可得2萬元；參獎共8801注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1979注中獎，每注可得50元。

第109000034期39樂合彩中獎號碼為「12、23、26、27、33」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共340注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬961注中獎，每注可得1125元。

第109000034期3星彩中獎號碼為「638」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000034期4星彩中獎號碼為「0916」，正彩共47注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台彩官網）

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