2/10 威力彩連10摃本期開出頭獎！ 4.7億獎落台北

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2020-02-10 23:31:55

〔即時新聞／綜合報導〕今（10）日晚間開獎的第109000012期威力彩，頭獎1注獨得，可得獎金4.6億元，由台北市南港區昆陽街144號的「新移民投注站」開出；第109000035期今彩539，頭獎共2注中獎，由桃園市桃園區長德里11鄰中正五街278號的「億佳來彩券行」，以及高雄市三民區陽明路332號1樓的「陽興商行」開出，每注可得獎金800萬元；第109000035期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000012期威力彩中獎號碼為「04、12、14、16、19、21，第二區：08」，頭獎共1注中獎，每注可得4億6568萬5994元；貳獎共1注中獎，每注可得2479萬8384元；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共67注中獎，每注可得2萬元；伍獎共335注中獎，每注可得4000元；陸獎共2471注中獎，每注可得800元；柒獎共4632注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬5182注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2797注中獎，每注可得100元；普獎共5萬7413注中獎，每注可得100元。

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第109000012期38樂合彩中獎號碼為「04、12、14、16、19、21」。五合共7注中獎，每注可得115萬元；四合共60注中獎，每注可得5萬6250元；三合共226注中獎，每注可得5750元；二合共2613注中獎，每注可得750元。

第109000035期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、06、08、09、12、14、16、17、19、24」。頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共221注中獎，每注可得500元；肆獎共2211注中獎，每注可得100元。

第109000035期今彩539中獎號碼為「08、23、24、31、39」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共7279注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8467注中獎，每注可得50元。

第109000035期39樂合彩中獎號碼為「08、23、24、31、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共169注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5189注中獎，每注可得1125元。

第109000035期3星彩中獎號碼為「917」，正彩共59注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000035期4星彩中獎號碼為「8737」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

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