台灣最大宗海上丟包60億海洛因磚 2毒販「情堪憫恕」獲減刑

屏檢查獲台灣史上最大宗海上丟包運毒案，涉案兩嫌二獲減刑。（本報資料照）

2020-02-11 20:44:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕屏東檢、警、巡去年聯手破獲史上最大宗海上丟包運毒案，查扣1240塊、重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，逮捕10名嫌犯，其中林姓與陳姓2嫌一審被重判無期徒刑與20年徒刑，但二審認為「情堪憫恕」，分別減刑為20年及16年，全案可上訴。

屏東地檢署前年11月接獲情資，指有毒梟利用台灣選舉期間走私毒品，於是會同海巡、警方進行查緝，在枋山海岸逮捕2名運毒嫌犯，從路邊一處涵洞起出21袋裝有1240塊、印有「OK」字樣的緬甸高純度海洛因磚。

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檢方追查，毒梟先將防水包裝的海洛因磚，以繩索綑綁後標上紅色訊號燈，利用夜間在台灣外海丟包，由接應人員駕漁船及膠筏分2次撈起，接運到靠近枋山岸邊約200公尺的海面再次丟包，之後由集團林姓、尤姓成員穿上潛水裝，循著海流及閃燈方向找到毒品包，利用夜色拖上岸，藏在路邊涵洞。

這起台灣治安史上最大宗海上丟包運毒案共逮捕10名嫌犯，林姓與陳姓2嫌一審被重判無期徒刑與20年徒刑，但二審認為，林、陳兩人在販毒案中角色不重，且兩人育有子女，且沒有前科，毒品也沒有流入市面，因此認定危害尚在控制之中，因此改判兩人徒刑20年及16年。

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