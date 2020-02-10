檢審會公開徵求檢察長 45名檢察官報名遴選

法務部檢察官人事審議委今公布有意參與遴選的名單，共有45位檢察官表達意願。（記者陳慰慈攝）

2020-02-10 14:24:42

〔記者陳慰慈／台北報導〕高檢署檢察長王添盛去年底任滿退休，懸缺由襄閱主任檢察官宋國業代理，加上另有2位地檢署檢察長「滿6（任滿）」及桃園地檢署檢察長已代理近1年，總共有4個檢察長開缺，而法務部檢察官人事審議委員會票選委員也打破慣例，首次公開徵選檢察長人選，呼籲有意願的檢察官可於10日以前，以電子郵件方式寄發個人資料供討論，今天上午檢審會公布有意參與遴選的名單，共有45位檢察官表達意願。

檢審會今天上午公告遴選名單，檢察署外名單包括法務部參事林豐文、法務部綜合規劃司副司長曾昭愷、法制司副司長王全成、法務部保護司副司長林嚞慧、司法官學院教務組組長柯宜汾、行政執行署彰化分署長謝道明、行政執行署嘉義分署長林弘政等7人。

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檢察署內則有38名高檢署和高分檢的檢察官及主任檢察官參與遴選，名單包括涂達人、呂丁旺、黃全祿、宋國業、吳萃芳、陳文琪、張宏謀、張金塗、何明楨、張秋雲、羅建勛、鍾鳯玲、侯千姬、蔡國禎、侯名皇、洪培根、郭棋湧、賴正聲、陳德芳、陳松吉、李嘉明、吳慧蘭、李海龍、吳祚延、黃建麒、謝名冠、張云綺、楊四猛 、曾文鐘、黃錦秋、張春暉、戴文亮、蘇佩鈺、張介欽、郭景東、孫治遠、江林達、周懷廉。

而角逐高檢署檢察長熱門人選的台北地檢署檢察長邢泰釗、法務部常務次長張斗輝、高雄地檢署檢察長周章欽，因本就具高檢署檢察長和其他地檢署檢察長的候選人資格，因此並未列在遴選名單上。

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