前白沙鄉長之子自撞車禍 傷及肝肺緊急後送

自撞卡在車內的鄭姓駕駛，消防人員順利將人員救出。（澎湖縣消防局提供）

2020-02-10 10:52:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白沙鄉縣道203線白沙鄉岐頭村60-1號前道路，今日上午發生一起自撞車禍，路邊路燈及行道樹都差點連根拔起東倒西歪，因車體嚴重毀損，導致駕駛受困車內，澎湖縣政府消防局據報後，派出救護人員以破壞剪將人員救出。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午7 時 27 分接獲蕭姓民眾報案指稱，有轎車自撞路樹，駕駛尚未脫困。消防局獲報後，立即派遣白沙分隊消防車與救護車計2 車 5 人前往搶救，由分隊長蔡尚孝負責現場指揮，因時值上班時間，當地的車流量相當大，白沙警分局也派員前往現場維持秩序。

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當勤務人員到達現場後，經確認為轎車自撞路燈燈桿，傷者1名為轎車駕駛，車頭已明顯毀損，隨即準備破壞器材。救災人員於接近駕駛座車門時，因車門外部開關故障無法開啟，試圖由車門內部開關開啟車門並順利開啟，經檢視傷者意識清楚，未有夾困於駕駛座內，即由救災人員協助脫離。經評估傷者頭部及肢體多處擦傷與撕裂傷，且有呼吸困難等情形，立即給予非再呼吸型面罩、頸圈與長背板固定等急救處置後，送往三軍總醫院澎湖分院救治。

根據了解，車禍傷者為鄭姓男子、住澎湖縣白沙鄉，母親曾是白沙鄉長，由於男子有內出血現象，肝部受創，緊急連絡後送台灣搶救，相關交通事故肇事原因由警察局白沙警分局調查中，釐清責任歸屬。

白沙鄉岐頭路段，發生一起轎車自撞案。（澎湖縣消防局提供）

車禍現場水溝蓋掀起，路燈燈東倒西歪。（記者劉禹慶攝）

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