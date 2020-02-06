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騎士酒駕自撞墜1.5米深溝 右腿骨穿出、左腿變形

肇事王男機車散落在路上，但人卻墜落一旁深溝之內。（記者鄭名翔翻攝）

肇事王男機車散落在路上，但人卻墜落一旁深溝之內。（記者鄭名翔翻攝）

2020-02-06 18:42:29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣消防局竹南分隊昨天傍晚接獲車禍搶救勤務，人員趕赴西濱交流道附近查看時，只發現路上一輛機車，卻不見人影，四處找尋才發現騎士摔落1.5公尺深排水溝，右大腿骨頭穿出，左腿也變形，救援過程不斷哀號，送醫搶救雖無生命危險，但抽血卻驗出酒測值達0.26MG/L，警方待他傷勢穩定後將進一步偵訊，依公共危險罪函送法辦。

據了解，37歲王姓男子昨天酒後獨自騎車，疑撞擊路旁護欄，整個人慘摔至一旁1.5公尺深的排水溝；救護員獲報到場，一開始只發現機車不見人影，四處尋找才在水溝內發現王男，只見他右大腿開放性骨折，白骨穿出，左腿也已扭曲變形，救援過程痛苦難耐不斷哀嚎。

救護員以長背板將患者搬上路面後，立即包紮並使用抽吸式護木固定，且發現其肋骨疑也斷裂，送往為恭醫院救治，雖傷勢嚴重但無生命危險，經抽血驗出酒測值達0.26MG/L。

警方說，王男全身是傷，不斷喊痛，暫無法進行筆錄，待傷勢好轉後將進一步釐清案情，依違反公共危險罪函送法辦；而王男貪杯酒後上路，不僅慘摔重傷，後續還得面臨酒駕罰責，得不償失，警消也再次呼籲切勿酒駕，以身犯險。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

王男右腿骨外露、左腿也扭曲變形，全身多處骨折。（記者鄭名翔翻攝）

王男右腿骨外露、左腿也扭曲變形，全身多處骨折。（記者鄭名翔翻攝）

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