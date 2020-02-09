賊星該敗！開贓車車禍棄恩人肇逃 半個月後加油偶遇被逮
［記者黃美珠／寶山報導］31歲徐姓男子今年除夕當天駕駛贓車發生事故，獲劉姓男子熱心搭救，不料他做賊心虛腳底抹油就落跑無蹤，讓劉男獨自面對趕至救援的拖吊業者，並從警方處獲悉事故車根本就是贓車。半個月後，徐、劉2男先後去加油，劉男發現徐男就在眼前，不動聲色報警逮賊，徐男發現後因不及落跑，一度隱身在座車後座腳踏墊處，這次被警方揪出，再查獲座車依舊是贓車外，車內還有毒品吸食器，訊後依竊盜和毒品罪嫌究辦。
新竹縣議員邱振瑋說，徐男真是賊星該敗！除夕當天開贓車發生事故，人雖沒事，但是車子需要拖吊。好心的劉男剛好發現，所以熱心幫忙打電話聯絡，沒想到一回神，徐男已經不知去向。
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劉男昨（8）日一早原本要參加元宵節的相關慶祝活動，匆忙去寶山鄉某加油站加油時，意外發現徐男竟然加完油後，停在洗車區整理車子，而這次所開的還是百萬名車。
劉男懷疑車子又是徐男所偷，恰巧遇見邱振瑋，所以2人一起報警。
邱振瑋說，寶山分駐所悄悄掩至，把徐男嚇了一跳。他們也很意外徐男就憑空消失，猶如變魔法般！
員警機警，邊趨近徐男的座車，邊查車牌，確認果然又是1輛贓車外，赫然發現徐男就整個人龜縮在後座的腳踏墊處，因此把他「請」下車後逮捕。