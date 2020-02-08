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月加班最高112小時！技術員癱瘓過世 江申被判賠933萬

高等法院更一審認定，鄧男罹病屬長時間超時加班工作造成的職業災害，扣除已領取350萬多元補償金，江申工業應再支付鄧583萬多元。可上訴。（資料照）

高等法院更一審認定，鄧男罹病屬長時間超時加班工作造成的職業災害，扣除已領取350萬多元補償金，江申工業應再支付鄧583萬多元。可上訴。（資料照）

2020-02-09 00:16:26

〔記者楊國文／台北報導〕裕隆集團旗下上市公司江申工業的鄧姓技術員，8年多前工作時突然發生「心跳停止、缺氧性腦病變」，導致終身癱瘓，家屬指控是因公司長期要求超時加班造成，發生意外前，鄧男月加班時數最高達到112小時，屬職業災害，向公司索賠，但江申工業指稱，鄧男罹患的缺氧性腦病變，與加班無關。冗長訴訟中，鄧男已於半年前去世。高等法院更一審認定，鄧男罹病屬長時間超時加班工作造成的職業災害，扣除鄧男已領取350萬多元補償金，江申工業應再支付鄧583萬多元。可上訴。

判決指出，2011年8月，40歲的鄧男工作時，因病造成極重度智能障礙和終身癱瘓。

家屬指控，鄧男病發前1個月，加班時數超過92小時，病發前2至6個月，加班68小時至112小時不等，經長庚醫院認定病症是職業引起，勞保局也審定是職業疾病而發給職業傷病給付，是因江申違法要求超時加班，導致他罹病癱瘓，應負起賠償責任。此外，直屬陳姓主管及管理部章姓經理未善盡管理責任，任由超時加班以致他過勞，應負連帶賠償責任。

江申工業則指稱，鄧男有同意加班，並無不法，而且鄧男有肝功能異常等病史，有每天抽菸10支的習慣及肥胖問題，屬心血管疾病高危險群，若認定屬職災，應依民法規定減輕江申工業賠償金額或免賠。

高等法院認為，依鄧男發生意外前6個月加班統計，超出勞基法規定甚多，勞保局也發給職業傷病給付，認定鄧男是因長時間超時工作造成職業災害，江申應負賠償責任，兩主管則不必賠償。鄧男罹病屬長時間超時加班工作造成的職業災害，判江申工業應支付鄧男1544萬多元；此案上訴後，最高法院發回高院更一審審理。

更一審時，鄧男病情惡化，不幸於去年8月25日去世。更一審認定，依據鄧男發生職災起至他去世共8年又2天，扣除已受領薪資補償、勞保局一次發給20個月職業傷病失能補償金等費用共350萬多元，江申工業應再支付鄧583萬多元。

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