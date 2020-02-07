怪哉﹗公務員A錢免刑不罰 卻上訴求改判緩刑

溫姓工程師涉貪，被高雄高分院改判緩刑，保住公務員資格。（記者鮑建信攝）

2020-02-07 07:32:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕溫姓公務員被控貪污案，一、二審認為他自首、詐領差旅費上萬元等理由，判處最輕的免刑，不用關、不用罰金，但他卻堅持上訴，要求改判較重的緩刑，確保公務員身分和退休金，高雄高分院更一審如期所願，判處徒刑2年，宣告緩刑5年。

判決書指出，2015年3至6月間，溫姓工程師任職交通部鐵改局南工處機電2隊，負責「高雄鐵路地下化明覆蓋工程」材料查驗業務，涉嫌虛報高鐵車資、住宿等費用共3次，後來被人向交通部檢舉，乃於同年8月25日前往廉政署南調組自首，繳回共詐得的1萬餘元。

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高雄地院審酌溫沒有前科，每次詐領僅數千元，情節輕微，加上自首、繳回犯罪所得等情形，判處最輕的免刑，但溫卻不領情，原因是免刑定讞，依「公務人員任用法」規定會被免職，退休金也完了，因此提起上訴，被高雄高分院上訴審判決駁回。

不過，溫並未死心，決定向最高法院提起上訴，理由僅要求改判緩刑，由於緩刑比免刑重，對溫不利，被駁回機率非常高，因此他另加上上「否認犯罪」，如願讓原判決撤銷，發回高雄高分院重新審理。

更一審合議庭法官仍然認定溫有罪，3罪各處徒刑1年2月，併執行刑2年，褫奪公權3年，宣告緩刑5年。

法界人士表示，對一般人而言，免刑（有罪無刑責）比緩刑有利，因為緩刑若被撤銷要受罰，但對公務人員而言，卻不是如此。

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