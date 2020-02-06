台78線拖吊車行駛中突起火 駕駛下車急逃
〔記者黃淑莉／雲林報導〕台78線東西向快速道路今天9點40分左右發生火燒車意外，一輛高速公路特約拖吊車行駛中突然起火，火勢迅速延燒，駕駛發現及時將車子停靠路邊下車，虛驚一場。
斗南分局今天早上接獲報案指，台78線東往西32公里處發生火燒車，火勢猛烈、濃煙密佈，警方獲報派員前往疏導交通，並通報消防局前往滅火。
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員警到場發現一輛高速公路特約拖吊車火燒車，駕駛及時逃離無大礙，車輛的左後輪全部燒毀，起火原因由警方調查中。
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〔記者黃淑莉／雲林報導〕台78線東西向快速道路今天9點40分左右發生火燒車意外，一輛高速公路特約拖吊車行駛中突然起火，火勢迅速延燒，駕駛發現及時將車子停靠路邊下車，虛驚一場。
斗南分局今天早上接獲報案指，台78線東往西32公里處發生火燒車，火勢猛烈、濃煙密佈，警方獲報派員前往疏導交通，並通報消防局前往滅火。
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員警到場發現一輛高速公路特約拖吊車火燒車，駕駛及時逃離無大礙，車輛的左後輪全部燒毀，起火原因由警方調查中。