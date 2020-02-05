韓籍正妹喊救命 警助找回掉在Uber車上皮夾

韓國籍宋姓女大生（右）找回皮夾後，開心的與泰山分駐所警員簡佳仁（左）合影致謝。（記者吳仁捷翻攝）

2020-02-05 23:04:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名韓國籍正妹慌張衝進新北市泰山分駐所，直呼救命，值班員警簡佳仁連忙了解，機警的簡佳仁以Google 翻譯軟體，與韓國女大生溝通，得知她寒假來台，要回泰山的學校時，皮夾落在搭乘的Uber車上，警員回溯女大生下車處監視車牌影像找到司機找回放有證件的皮夾，讓女大生感謝不已，連忙以韓語謝謝警員，開心合影感謝。

20歲韓國籍宋姓女大生4日下午4時神色慌張跑入泰山求助，以韓語夾雜中文喊出救命，值班警員簡佳仁見狀，先安撫女大生，隨後靈機一動以Google 翻譯軟體與宋女對話，雙方妳一句、我一句，拼湊出宋女從台北市太原路搭車回泰山的學校時，皮夾掉在Uber上，因來不及赴約，急忙趕下車，回神後發現皮夾了，連忙求助警方。

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簡員了解案情後，透過宋女手機UberAPP留言聯繫司機，分析宋女抵達的時間，反向調閱沿線監視器找尋Uber車牌，並從車籍資料找到司機，熱情司機還從台北市開車送回女大生遺失皮夾；宋女得知找回皮夾那一刻，破涕為笑，確認身分證、信用卡及台幣8仟元都完好尋回，不停感謝、稱讚台灣人很有人情味，頻頻感謝員警機智反應、熱心協助，不忘在合影時比出感謝為警員打氣。

韓國籍宋姓女大生（左2）慌張衝入泰山分駐所求助，值班警員簡佳仁（右2）機警地以Google翻譯網頁與宋女溝通，幫助聯繫上Uber駕駛，找到掉落車上皮夾。（記者吳仁捷翻攝）

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