2/5 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新北

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-02-05 22:31:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月5日）開獎的第109000031期今彩539，頭獎1注中獎，由「新北市樹林區中山路一段172號」的「千慧中公益彩券行」開出，可得獎金800萬元；第109000031期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000031期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、08、09、13、16、17、18、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共224注中獎，每注可得500元；肆獎共2380注中獎，每注可得100元。

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第109000031期今彩539中獎號碼為「02、04、23、31、38」，頭獎1注中獎，每注可得獎金800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共6475注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6374注中獎，每注可得50元。

第109000031期39樂合彩中獎號碼為「02、04、23、31、38」，四合摃龜；三合共104注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5405注中獎，每注可得1125元。

第109000031期3星彩中獎號碼為「480」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000031期4星彩中獎號碼為「9930」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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