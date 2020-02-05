亂傳疫情假訊息 調查局提報98件情資

法務部調部辦事主任檢察官高一書表示，囤貨哄抬價格且情節重大，可能觸犯刑法。（記者吳政峰攝）

2020-02-05 20:05:26

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎疫情未停歇，為了避免有心人士製造假訊息製造恐慌，調查局成立「假訊息防制中心」蒐集相關情資，截至今日已提報98件，法務部長蔡清祥表示，檢調正向上追查假訊息源頭，同時查緝有無囤積或哄抬防疫物資的狀況。

蔡清祥強調，調查局全國各處站正全力蒐報疫情假訊息，並向上溯源釐清動機。另外，針對全國人數密度最高的監所，蔡清祥親訪探視，目前全數符合防疫規定，他也呼籲，親屬可利用行動載具「遠端接見」，減少感染風險。

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法務部調辦事主任檢察官高一書指出，調查局目前提報疫情假訊息情資98件，其中立案19件、防疫專案15件偵辦中，而檢方立案偵辦22件、26人，現已起訴4人、緩起訴4人。

民眾關心的囤積哄抬防疫物資部分，高一書表示，檢方以違反傳染病防治法第61條偵辦案件數共2件、2人；至於不遵守主管機關指示，違反第63條者，亦為2件、2人。

高一書解釋，中央流行疫情指揮中心成立期間，主管機關已開始徵用防疫物資，如果有「囤積居奇」或「哄抬物價」的行為，且情節重大，將會面臨1-7年徒刑，得併科500萬元以下罰金，至於何謂囤積哄抬？高一書強調由檢察官個案認定。

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法務部長蔡清祥表示，調查局已蒐報98件疫情假訊息。（記者吳政峰攝）

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