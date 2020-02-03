武漢肺炎》安定民心 竹檢從速偵結3件疫情假訊息案

為安定民心，竹檢從速偵結3件武漢肺炎假訊息案。（記者蔡彰盛攝）

2020-02-03 20:23:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕網路謠傳武漢肺炎感染病患自行從台大竹東醫院離院假訊息後，新竹檢方上月30日晚間立即分案啟動偵查，經檢察官翁貫育從速偵辦並向上溯源，於2個工作日內，偵結3件3人，並依情節輕重分別提起公訴及為緩起訴處分。

檢方上月30日發現何女張貼「請注意，竹東有感染者亂跑，台大落跑的，到竹東的請戴口罩，避免感染，這是真的喔！」之網路流言，即主動透過轄區醫療院所聯繫平台確認為假訊息，並指分由檢察官翁貫育指揮新竹縣警局竹東分局偵辦。

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經追查後，發現在該則訊息前，林男亦有一則「剛剛得知消息～～新竹往來中國的工程師，已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」，以及陳男張貼之同樣訊息，認有併同偵辦必要，而分別於上月31日及2月3日迅速訊畢3人，偵查終結。

檢方考量陳男貼文張貼在有77人之竹東夢公園社區LINE群組，接觸者眾，且該訊息也確實衍生何女之假訊息，認應從嚴起訴；至於林男貼文，尚有加註「（姑且不論消息正不正確，還是要真的提高警覺）有去竹東台大醫院的，記得戴口罩，消毒工作要做好，提醒大家」等文字，且至查獲為止僅有3人回應；而何女目前無業，經濟狀況勉持，認2人經此偵查程序，均已知散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息之嚴重性，認以支付緩起訴處分金各新台幣1萬元為適當，告訴人台大醫院竹東分院亦同意此條件。

檢方再次呼籲社會大眾，依傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

民眾若發現有散播疫情、對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬之不實訊息，或有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，可向檢方、縣市衛生局或警察機關舉發，檢察官會立即偵辦，共同守護國人健康。

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