為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

武漢肺炎》安定民心 竹檢從速偵結3件疫情假訊息案

為安定民心，竹檢從速偵結3件武漢肺炎假訊息案。（記者蔡彰盛攝）

為安定民心，竹檢從速偵結3件武漢肺炎假訊息案。（記者蔡彰盛攝）

2020-02-03 20:23:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕網路謠傳武漢肺炎感染病患自行從台大竹東醫院離院假訊息後，新竹檢方上月30日晚間立即分案啟動偵查，經檢察官翁貫育從速偵辦並向上溯源，於2個工作日內，偵結3件3人，並依情節輕重分別提起公訴及為緩起訴處分。

檢方上月30日發現何女張貼「請注意，竹東有感染者亂跑，台大落跑的，到竹東的請戴口罩，避免感染，這是真的喔！」之網路流言，即主動透過轄區醫療院所聯繫平台確認為假訊息，並指分由檢察官翁貫育指揮新竹縣警局竹東分局偵辦。

經追查後，發現在該則訊息前，林男亦有一則「剛剛得知消息～～新竹往來中國的工程師，已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」，以及陳男張貼之同樣訊息，認有併同偵辦必要，而分別於上月31日及2月3日迅速訊畢3人，偵查終結。

檢方考量陳男貼文張貼在有77人之竹東夢公園社區LINE群組，接觸者眾，且該訊息也確實衍生何女之假訊息，認應從嚴起訴；至於林男貼文，尚有加註「（姑且不論消息正不正確，還是要真的提高警覺）有去竹東台大醫院的，記得戴口罩，消毒工作要做好，提醒大家」等文字，且至查獲為止僅有3人回應；而何女目前無業，經濟狀況勉持，認2人經此偵查程序，均已知散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息之嚴重性，認以支付緩起訴處分金各新台幣1萬元為適當，告訴人台大醫院竹東分院亦同意此條件。

檢方再次呼籲社會大眾，依傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

民眾若發現有散播疫情、對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬之不實訊息，或有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，可向檢方、縣市衛生局或警察機關舉發，檢察官會立即偵辦，共同守護國人健康。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
暴紅武漢國小遭惡搞有人「被隔離」 校長：別傳假訊息了
2020-02-03 19:25

暴紅武漢國小遭惡搞有人「被隔離」 校長：別傳假訊息了
武漢肺炎》違反防疫規定 北檢已分3案
2020-02-03 15:04

武漢肺炎》違反防疫規定 北檢已分3案
年終獎金怎麼花最聰明 快看專家怎麼說

年終獎金怎麼花最聰明 快看專家怎麼說
武漢肺炎》網友散布疫情假訊息 南投縣衛生局約談
2020-02-01 19:16

武漢肺炎》網友散布疫情假訊息 南投縣衛生局約談
染病趴趴走、假訊息滿天飛 將修法防堵
2020-02-01 05:30

染病趴趴走、假訊息滿天飛 將修法防堵
社會今日熱門
2020-02-03 11:09

彰濱10車連環撞！聯結車墜河床 1死3傷

2020-02-03 15:49

驚悚影片曝光！彰濱10車連環撞1死3傷 機車騎士慘爆頭 影片

2020-02-03 14:12

台鐵驚傳離奇事故！乘客爬上車頂遭電車線電擊跌落

2020-02-03 13:15

嘉義住宅火警 消防員滅火跌落受傷 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播