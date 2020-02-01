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染病趴趴走、假訊息滿天飛 將修法防堵

涂男涉嫌散播「嘉義嘉基已經確診武漢肺炎…」假訊息（記者 邱俊福翻攝）

涂男涉嫌散播「嘉義嘉基已經確診武漢肺炎…」假訊息（記者 邱俊福翻攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者吳政峰、邱俊福、陳鈺馥、許國楨、張聰秋／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情的假訊息到處流竄，引發恐慌，還有疑染病、應居家隔離者趴趴走，法務部已建議對傳染病防治法及「以傳播工具散播」假訊息等，修法防堵。

防疫最怕資訊錯誤，若有心人士刻意製造假訊息，恐重創防疫安全網，法務部認為「傳染病防治法」第六十三條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科三百萬元以下罰金」，嚇阻力恐怕還不夠，建議增加自由刑。

由於網路世代訊息快速傳播，不實謠言造成的損害比口語傳播更巨大，上一波刑法修正案已把「以傳播工具散播」假訊息增列加重處罰條款，法務部希望本次傳染病防治法第六十三條修法也能比照辦理，配合修正。

武漢肺炎假訊息12件 已送辦5件

一名台商在中國染上武漢肺炎，返台後竟趴趴走，還上舞廳作樂，引發民眾恐慌，但因「傳染病防治法」第六十三條只處罰「明知」染病而不遵從主管機關指示者，成罪困難，使得該法形同具文，法務部昨提出修法建議，希望刪除「明知」二字，強化法令執行力，草案已送行政院研議。

警政署也嚴查武漢肺炎假訊息，目前接獲疾管署及衛生單位通報案件共有十二件，已追查出身分並通知到案五件、六人，雖到案大部分涉嫌人表達是基於善意，將聽聞告知網友注意，但因行為恐違反傳染病防治法第六十三條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息」規定，將面臨最高新台幣三百萬元罰金的刑責，警方仍依法函送檢方偵辦。

警政署表示，元月廿五日有網友散播「嘉義嘉基已經確診武漢肺炎…」、「台中中國醫藥大學…已經三個人確診…醫院方面並沒有公開，還說散播出去的人要罰三百萬」等不實訊息貼文，經疾管署通報後，分別將涉案的涂姓男子與朱姓女子通知到案。

造謠童綜合醫院封院 2人被訴

台中地檢署發現王男在臉書社團「沙鹿之美」散布「童綜合有武漢確診已經封院」的假消息，又有宋姓少女在「梧棲串起來」也散布類似假消息，全案經童綜合醫院提告，檢方依誹謗罪及傳染病防治法起訴王男，宋姓少女移送少年法庭。

朱女散布的「台中中國醫藥大學…已經三個人確診」假訊息（記者 邱俊福翻攝）

朱女散布的「台中中國醫藥大學…已經三個人確診」假訊息（記者 邱俊福翻攝）

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