獨家》賣廠房無中生有4800萬仲介費 檢特別背信罪起訴科技女董座

竹科富圓采科技外觀。（記者蔡彰盛攝）

2020-02-05 15:01:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已歇業的竹科富圓采科技因長期虧損出售廠房，董事長郭莉莉為酬庸多次借款紓困的新日光實質負責人何士棟，竟製作不實會計憑證，佯稱早已委任新日光仲介廠辦買賣，將「仲介費」4803萬轉匯給何，新竹地檢署依商業會計法特別背信罪嫌起訴二人，並建請院方宣告沒收犯罪所得。

檢方調查，61歲的郭莉莉為上櫃公司富圓采科技董事長，70歲的何士棟為新日光公司實質負責人，2015年間因富圓采長期虧損，遂由郭莉莉向經濟部委任的中小企業輔導基金會申請介入輔導，並由基金會擔任富圓采資金監控單位，郭莉莉為籌措財源，有意將新竹工業區的湖口廠辦出售，因受銀行團聯合授信合約約定不得以低於7億元，導致遲遲無法售出。

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郭莉莉因與何士棟素有私交，便於與何口頭達成協議，如湖口廠辦遲無法出售，則以授信合約規定最低價格賣給何。

然而富圓采隔壁的達運精密工業偶然看見該湖口廠辦出售海報，達成9億1500萬元之議價，達運依照契約期程陸續將錢匯入富圓采公司備償專戶內。

郭莉莉、何士棟均知富圓采對外負債累累，二人因有多年私交，何且多次借款富圓采紓困，為了酬庸何士棟，由郭莉莉先製作「富圓采公司湖口廠房處分說明書」提出於銀行團，聲稱仲介費為4千多萬元，營造富圓采早已委由新日光仲介湖口廠辦買賣的假象，又製作不實發票會計憑證3張，佯裝該金額確係新日光提供湖口廠辦仲介服務所產生的仲介費。

土地銀行新工分行發現文書有異，與聯貸銀行決議暫時不支付此筆仲介款項。郭莉莉遂自行拿發票到土地銀行台北總行，向總行信託部聲稱確有此筆交易，信託部指示總行債務管理處向新工分行施壓，命令不得再阻擋此筆款項支出，而使4803萬8千元順利轉匯至富圓采營運專戶。郭莉莉又指示將鉅款轉匯入新日光指定帳戶，使富圓采受有重大財產損害。案經法務部調查局新竹縣調查站移送偵辦。

檢方認為郭莉莉、何士棟所為，涉犯刑法業務上登載不實文書及商業會計法特別背信罪嫌，除提起公訴外，犯罪所得4803萬8千元也建請院方宣告沒收。

2018年富圓采因營運不善而歇業，廠房遭法院查封拍賣，也因未給員工薪資，導致多名員工聚集在竹科管理局門口舉牌抗議。

竹科富圓采科技外觀。（記者蔡彰盛攝）

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