泰國3傻女貪小便宜惹大禍 行李箱夾帶12公斤毒品闖關失敗遭訴

台中國際機場。（資料照）

2020-02-05 12:57:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕泰國女子拉利塔、娜亞、卡利亞（皆音譯），去年於泰國受外號CAT（貓）的不詳泰國女子委託，以各4000元、2000元泰銖等酬勞，從泰國夾帶約12公斤的三級毒品愷他命，於台中機場闖關時被查獲，3人坦承攜帶行李箱闖關，但不知行李箱內夾藏毒品，台中地檢署今天依羈押中的3女，違反毒品危害防制條例起訴，可處7年以上徒刑，併科700萬元罰金。

起訴書指出，泰國女子LALITA（拉利塔、39歲）、 NATTAYA（娜亞、34歲）、 KANYARAT（卡利亞、43歲），去年10月1日於泰國曼谷，與代號CAT（貓）、真正身份不詳的泰國女子見面，約定攜帶毒品到台灣，條件是往返台灣的機票、食宿全部免費，另外，再給娜亞與卡利亞各4000元泰銖酬勞，拉利塔則是2000元泰銖（折合台幣約各3887、1943元），免除4萬元泰銖（約3萬8874元台幣）的債務，CAT（貓）再用卡利亞的名字，透過網路訂下台灣一間旅館，以及同年月2日抵達台灣，4日飛回泰國的機票，並交付兩個藏匿毒品的行李箱。

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上述3名女子抵達台灣的台中機場，於入境室被財政部關務署台中關人員，發現娜亞與卡利亞的行李箱有異狀，進一步查獲各裝有約6公斤的三級毒品愷他命，但沒有攜帶毒品的拉利塔已經先行入境，調查局航調處人員於4日中午，在台中機場攔截到正要出境的拉利塔。

3人承認攜帶行李箱企圖闖關，但辯稱不知裡面有毒品，他們預定入住台中市的商務旅館後，把兩個行李箱交給拉利塔處理，再交給不詳人士，3女由法院裁定准予羈押，台中地檢署今天對3人提起觸犯毒品危害防制條例公訴，該條例第4條規定，製造、運輸或販賣第三集毒品，處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金。

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