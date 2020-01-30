愛滋個管師捲毒品案 涉供人吸食安非他命被起訴

台北市立醫院愛滋病個案管理師邱智浩涉嫌轉讓安非他命遭訴，事情曝光後他已主動請辭。（記者黃捷翻攝）

2020-01-30 11:15:34

〔記者黃捷／台北報導〕台北市立醫院愛滋病個案管理師邱智浩，被查出涉嫌提供二級毒品安非他命供他人吸食，台北地檢署今依「藥事法」轉讓禁藥罪嫌將他起訴，據悉，事情曝光後他已主動請辭。

另外，邱智浩去年10月31日另被警方從家中查獲255公克安非他命和吸食器，疑似是要提供給同志開趴使用的，此部分罪嫌檢方另案偵辦中。

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據媒體報導，邱智浩曾任藥癮減害自主團體個管師，多次宣導愛滋病和性病傳染相關知識，也曾開講座探討成癮物質與同志性愛的關係，因外語能力優秀，也會協助愛滋國際交流會議，沒想到自己卻捲入毒品案。

北檢去年底偵辦一起施用毒品案，吸毒者供出提供毒品的是邱智浩，檢警循線傳喚他到案，邱也坦承犯行，檢察官遂依轉讓禁藥罪嫌將他起訴。

而警方去年10月間逮到一名藥頭，藥頭也稱毒品是邱智浩提供，警方掌握他赴日參加研討會，遂先申請拘票、搜索票，待邱男同月31日入境時當場逮人，並在邱男家中起獲255克安非他命及吸食器。

在本案中，邱男否認販毒，辯稱其中60克是自己使用，其餘則是同志經常來他家開趴，託他幫忙團購，但檢察官不採信，複訊後依販賣二級毒品罪聲請羈押，法院則認為無羈押必要，裁定10萬元交保並限制出境。

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