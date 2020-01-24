除夕團圓不要毒害 檢舉「死神」獎金上看1千萬

高等檢察署示警，致死率接近百分百，在國外有「死神」稱號的中樞神經興奮劑PMMA，近來被濫用取代PMA摻入咖啡包，近3月已造成34人死亡，惟恐民眾還不了解此類毒品的可怕，已指示全國各地檢署成立專案小組積極追查源頭，並呼籲全民踴躍檢舉，檢舉藥頭獎金最高達1千萬元。（照片擷取自法務部官網）

2020-01-24 12:07:41

〔記者錢利忠／台北報導〕今天是家人團圓的除夕夜，為避免民眾在佳節期間惹上毒害，高等檢察署示警，致死率接近百分百，在國外有「死神」稱號的中樞神經興奮劑PMMA，近來被濫用取代PMA摻入咖啡包，近3月已造成34人死亡，惟恐民眾還不了解此類毒品的可怕，已指示全國各地檢署成立專案小組積極追查源頭，並呼籲全民踴躍檢舉，檢舉藥頭獎金最高達1千萬元。

3年多前發生的「土豪哥」毒趴案，至今仍歷歷在目，郭姓女模當時喝下土豪哥等人提供的數杯毒咖啡包後不治，體內被驗出含有致死率極高的PMA（副甲氧基甲基安非他命）等成分，引發各界關注。

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高檢署書記官長吳怡明表示，2015至2017年間，毒趴圈盛行在咖啡包內摻入郭姓女模曾施用的PMA，但自去年開始，已改摻入致死率更高的PMMA，隨著春節連續假期即將來臨，惟恐民眾還不了解此類毒品的可怕，已指示全國各地檢署成立專案小組積極追查源頭。

隨著年節團圓的日子逼近，針對全國近期毒品致死案例，高檢署在毒品溯源作業還來不及完成前，罕見地召開記者會提早示警，主要原因即在於去年共84人濫用毒品死亡，但去年10至12月短短3個月內，就發生34件施用含PMMA成分毒品致死的案例，死者平均年齡為26歲，最小的才17歲。

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身為藥學博士的法醫研究所毒物化學組組長林棟樑表示，中文名「副甲氧基甲基安非他命」的新興毒品PMMA，俗稱「超級搖頭丸」，國內列為第2級毒品，因製程快及成本低，在毒品黑市中常被視為搖頭丸（MDMA）的替代物，具有與搖頭丸類似的迷幻效果，但毒性卻高達3至4倍。

林棟樑解釋，濫用PMMA的不良反應，包含躁動、幻覺、昏迷、抽搐、體溫過高、橫紋肌溶解、呼吸衰竭、心律不整等，嚴重恐致死。PMMA於1938年首次被合成出來，其結構類似MDMA，但毒性更甚，在歐洲、亞洲及澳洲等地，曾造成50件死亡案例，素有「Death」（死神）別稱，國內濫用PMMA死亡首例發生於2006年的基隆。

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