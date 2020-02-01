為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

毒駕闖中橫便道連撞5車肇逃 男子被攔下送辦

林男毒駕在中橫便道追撞及衝撞對向共5車，造成多人輕微擦傷。（記者歐素美翻攝）

林男毒駕在中橫便道追撞及衝撞對向共5車，造成多人輕微擦傷。（記者歐素美翻攝）

2020-02-01 10:33:29

〔記者歐素美／台中報導〕林姓男子毒駕，昨天下午駕駛小客貨車，經過中橫公路臨37便道管制站往梨山方向，在和平區中橫公路臨37便道9公里至16.6公里間，連續追撞2輛車，並撞擊對向3輛車，造成5車發生交通事故、多人輕微擦傷，肇事後卻逃逸，警方獲報將他攔下，在其腰間暗袋中起獲K他命毒品，將他移送法辦。

林姓男子（28歲）於1月31日下午4點55分左右，駕駛小客貨車從谷關往梨山方向行駛，經過管制站，行經和平區中橫公路臨37便道9公里至16.6公里，連續追撞同向2輛車子，並衝撞對向3輛車，造成5車交通事故、多人輕微擦傷，但肇事後仍往德基方向逃逸。

和平警分局谷關派出所接獲通報，立即趕往查緝，在晚上6點左右，於臨37便道16.6公里處查獲林男及肇事車輛，員警發現林男精神恍惚，身上及車內飄散臭味，林男坦承在谷關管制站前等待過站時，在車內吸食含有K他命毒品的香菸，並稱在肇事後已將K他命毒品及K盤往山谷丟棄。

但警方眼尖，仍從林男腰間暗袋中起獲K他命毒品，經尿液初步篩檢呈現陽性反應，全案依法移送偵辦。

和平警分局呼籲，濫用毒品會神智不清並損害健康，易引發犯罪及衍生毒駕傷人行為，切勿一時好奇接觸毒品，造成終生遺憾。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
吸毒無罪假消息流傳 網友引《自由》報導神回應
2019-12-27 10:05

吸毒無罪假消息流傳 網友引《自由》報導神回應
男子持有搖頭丸驗尿卻陰性 檢方認定沒吸毒不起訴
2019-12-20 14:56

男子持有搖頭丸驗尿卻陰性 檢方認定沒吸毒不起訴
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
耶誕老人吸古柯鹼毛衣 竟成亞馬遜熱銷商品No.1
2019-12-13 15:04

耶誕老人吸古柯鹼毛衣 竟成亞馬遜熱銷商品No.1
江蘇現新型毒品「小樹枝」 毒性不亞於海洛因
2019-11-24 23:13

江蘇現新型毒品「小樹枝」 毒性不亞於海洛因
英孕婦吸毒懷孕15週亡 胎兒驗出大量古柯鹼
2019-11-24 17:15

英孕婦吸毒懷孕15週亡 胎兒驗出大量古柯鹼
社會今日熱門
2020-01-31 21:43

武漢肺炎》造謠「政府賣口罩發大財」 警找到1男嫌

2020-01-31 18:41

武漢肺炎》散佈假消息慘了！工人起訴、少女移送少年法庭

2020-01-31 21:06

紅包還沒發完！大樂透、春節大紅包 獎號出爐

2020-02-01 06:08

大火染紅夜空！桃市保麗龍工廠全面燃燒 70警消灌救 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播