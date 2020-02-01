毒駕闖中橫便道連撞5車肇逃 男子被攔下送辦

林男毒駕在中橫便道追撞及衝撞對向共5車，造成多人輕微擦傷。（記者歐素美翻攝）

2020-02-01 10:33:29

〔記者歐素美／台中報導〕林姓男子毒駕，昨天下午駕駛小客貨車，經過中橫公路臨37便道管制站往梨山方向，在和平區中橫公路臨37便道9公里至16.6公里間，連續追撞2輛車，並撞擊對向3輛車，造成5車發生交通事故、多人輕微擦傷，肇事後卻逃逸，警方獲報將他攔下，在其腰間暗袋中起獲K他命毒品，將他移送法辦。

林姓男子（28歲）於1月31日下午4點55分左右，駕駛小客貨車從谷關往梨山方向行駛，經過管制站，行經和平區中橫公路臨37便道9公里至16.6公里，連續追撞同向2輛車子，並衝撞對向3輛車，造成5車交通事故、多人輕微擦傷，但肇事後仍往德基方向逃逸。

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和平警分局谷關派出所接獲通報，立即趕往查緝，在晚上6點左右，於臨37便道16.6公里處查獲林男及肇事車輛，員警發現林男精神恍惚，身上及車內飄散臭味，林男坦承在谷關管制站前等待過站時，在車內吸食含有K他命毒品的香菸，並稱在肇事後已將K他命毒品及K盤往山谷丟棄。

但警方眼尖，仍從林男腰間暗袋中起獲K他命毒品，經尿液初步篩檢呈現陽性反應，全案依法移送偵辦。

和平警分局呼籲，濫用毒品會神智不清並損害健康，易引發犯罪及衍生毒駕傷人行為，切勿一時好奇接觸毒品，造成終生遺憾。

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