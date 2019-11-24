英孕婦吸毒懷孕15週亡 胎兒驗出大量古柯鹼

英國懷孕15週婦女因吸毒過量身亡，連腹中胎兒也被驗出含有大量古柯鹼。（情境照）

2019-11-24 17:15:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國日前有一名懷胎15週的婦女，突然被送往醫院進行治療，最後卻不幸離世，而屍檢報告出來卻發現該名婦女體內含有大量的古柯鹼（cocaine），就連原本健康的胎兒也被檢驗出大量的毒品，雖然吸毒並非該婦女死亡的直接原因，但也造成她取多身體狀況，進而導致死亡。

綜合英媒報導，34歲的英國女子休斯（Lindsey Ann Hughes）當時已懷胎15週，原本滿心期待小男嬰降生，沒料想某天身體不適，就醫後2週宣告不治。調查後則發現，休斯原本就患有支氣管炎、肺炎等呼吸道症狀，讓她昏倒和呼吸衰竭，而且更從她體內驗出大量的古柯鹼。

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驗屍官表示，休斯的死因並非她殺，並說若過去她未使用古柯鹼，有機會撐過這一關，但是並無法確定存活機率，他還補充，古柯鹼確實會引發長期健康問題。不過從報告顯示，休斯的死因為心臟受損，或許是長期服用古柯鹼所致，而原本健康的男胎竟也被驗出含有大量古柯鹼。

不過，從修斯的驗屍報告中，還發現苯二氮平類（Benzodiazepines，BZD）鎮靜藥物，該藥物可緩解焦慮、緊張，並且可供醫生幫助病人減緩酒精成癮。

古柯鹼作為醫療用途可當作局部麻醉等，不過因其有致幻、興奮效果，在台灣被列為一級毒品；苯二氮平類藥物則依照種類不同分為三級、四級毒品，作用為鎮靜安眠之效，可經醫生開立處方後使用。儘管古柯鹼在國外雖有列管，但有心人士也會透過各種管道取得，若孕婦吸食古柯鹼，很可能會造成流產，甚至是造成胎兒腦部發育受損。

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