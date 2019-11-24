江蘇現新型毒品「小樹枝」 毒性不亞於海洛因

2019-11-24 23:13:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇近日出現一種新型毒品「小樹枝」，朱姓男子因製作及販售毒品遭判6年半有期徒刑，並罰款3萬元人民幣（約新台幣13萬元），再剝奪政治權力1年。檢方指出，「小樹枝」的危害性絲毫不亞於海洛英等傳統毒品。

綜合媒體報導，26歲朱男原本是一名快遞員，去年3月起購買相關材料並下載製作教學，開始製作毒品「小樹枝」。朱男供稱，每根「小樹枝」的成本低廉僅需10元人民幣（約新台幣43元），再透過微信接訂單，用「滴滴快車、美團快遞」等線上APP的方式將毒品以150元至200元人民幣（約新台幣435至870元）不等的售價銷售出去。

朱男販毒到落網為止，售出近200多根「小樹枝」，消費者以20歲左右的年輕人居多，交易的時間以凌晨為主，銷售地點多為酒店，賓館等聲色場所。「小樹枝」因吸食方式較為隱蔽，不同於傳統毒品需注射等方式，而是可以切成若干段，摻混在香煙中使用，因此在部分年輕人的生活圈中十分流行。

當地檢方指出，今年1月中國政府印發的《3種合成大麻素依賴性折算表》，「小樹枝」中含有的AMB-FUBINACA成份會令吸食者出現頭暈、噁心、氣短、胸痛等症狀，嚴重的還會引起心臟驟停或失去意識，其危害性絲毫不亞於海洛英、冰毒、氯胺酮仔等傳統毒品。

據公開資料顯示，大量使用者更會出現類似鴉片類藥物吸食過量的反應，AMB-FUBINACA更被認為與2017年紐西蘭約20宗吸毒過量死亡事件有關。

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