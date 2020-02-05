地下匯兌主嫌擁名車麥拉倫 嘉檢763萬元標出

嘉義地檢署拍賣麥拉倫（570S Spider）（圖左）、保時捷（BOXSTER GTS）（圖中）、保時捷（718CAYMAN）（圖右）等3輛跑車。（記者丁偉杰攝）

2020-02-05 12:01:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦台商吳承霖地下匯兌案，查扣從事博弈網站的嫌犯林姓男子以不法所購入的麥拉倫（570S Spider）、保時捷（BOXSTER GTS）、保時捷（718CAYMAN）等3輛跑車，今天嘉檢辦理拍賣，吸引26人競標，原價約1500萬元的麥拉倫（570S Spider）起價標650萬元，最後以763萬元賣出，其餘兩輛保時捷各以250萬元、240萬5千元賣出。

嘉檢主任檢察官蔡英俊說，此次拍賣所得共1253萬5千元，暫由國庫保管，若林姓男子判刑確定，將歸繳國庫，若林男無罪，將發還給林男。

請繼續往下閱讀...

麥拉倫（570S Spider）得標民眾張先生來自北部，他說，平日有在賽車，這輛車性能好、穩定性夠，日常可開，全新價約1400至1500萬元，以原價的半價標到，車子將自己開算划算；他與此車相遇今天是第三次，此車曾在台北拍賣過一次，那次他也參與競標，但與這輛車擦身而過，這次標到算圓夢了！

許姓車商說，這輛麥拉倫（570S Spider）車子漂亮，車行行情賣價約要780萬元，以763萬元標來自行開可以，但以車行而言沒利潤空間。

拍賣會上午10點由嘉檢檢察官吳明駿擔任拍賣官，首先拍賣保時捷（BOXSTER GTS）起標價200萬元，最後由李先生以250萬元標得，再來拍賣保時捷（718CAYMAN）起標價215元，最後由邱先生標得。

重頭戲麥拉倫（570S Spider）拍賣底價約650萬，競標過程熱烈，有意標購者一路追價、喊價，張先生喊出763萬元，現場有人驚呼，有人放棄，最後由張先生如願標得。

麥拉倫（570S Spider）是2018年出廠，排氣量3799CC，林男去年11月間以二手價828萬元入手，只開過2次，公里數1萬5407；保時捷（BOXSTER GTS）是2015年出廠，排氣量3436CC，公里數4萬1138；保時捷（718CAYMAN）為2016年出廠，排氣量1988CC，公里數1萬1056。

張姓男子以763萬元如願標得麥拉倫（570S Spider）。（記者丁偉杰攝）

來自北部的張先生標得麥拉倫（570S Spider）圓夢。（記者丁偉杰攝）

嘉檢檢察官吳明駿擔任拍賣官，事前作足功課，使出渾身解數，炒熱現場氣氛。（記者丁偉杰攝）

嘉檢辦理名車拍賣，吸引26人競標。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法