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醉漢早餐店唬爛「我是武漢回台的」 警方穿防護衣逮捕

警方不敢大意，全副武裝來到早餐店制止鐘男。（記者徐聖倫翻攝）

警方不敢大意，全副武裝來到早餐店制止鐘男。（記者徐聖倫翻攝）

2020-02-05 11:32:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕51歲鐘姓男子日前行經新北市中和區某早餐店，由於酒醉態度極差，與店家發生口角，鐘男竟大喊「我是武漢回台的」，店家趕緊報警。警方趕抵不敢大意，穿著全身防護服裝，將鐘男壓制並帶回警所。經查鐘男並無出入境紀錄，都是他自己胡謅的，訊後警方將鐘男移送法辦。

據了解，鐘男3日凌晨與在朋友家聚會飲酒，上午7時許聚會結束，鐘男徒步返回仁愛街住處，返家前他先到家附近早餐店點餐，由於是上班時間，早餐店人多，鐘男認為店家對他態度冷漠愛理不理，於是與店家發生爭執，期間他突發奇想，大叫「我是武漢回台的」，嚇得店內客人紛紛離去。

警方接獲報案全副武裝趕抵，面對疫情不敢馬虎，鐘男見警方到來依舊不消停，甚至摔毀店內餐具，還對警方叫囂，警方沒辦法只能噴灑辣椒水，最終將鐘男壓制。警方仔細調查，鐘男近年根本沒有出入境紀錄，鐘男在清醒後應訊，也承認自己是因為店員態度不好，所以他才講這番話嚇人。

警方表示，《傳染病防治法》第63條規定「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足以損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金。」民眾切勿散布不實訊息造成恐慌。訊後，警方依毀損、違反《傳染病防治法》等罪嫌，將鐘男移送法辦。

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鐘男遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

鐘男遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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