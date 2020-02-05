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首頁　>　社會

華航機師遭自家空姐指控性騷 確定要賠10萬元

華航機師被控性騷空姐，圖中人物與新聞無關。（資料照）

華航機師被控性騷空姐，圖中人物與新聞無關。（資料照）

2020-02-05 11:24:55

〔記者溫于德／台北報導〕張姓華航機師兼飛行教官遭自家空姐指控，搭乘飛機時藉著與客艙經理聊天對空姐說：「妹妹…很sexy，讓人想咬一口」等語。簡易庭依據其他空服員證詞與華航內部報告，認定張男性騷擾空姐，判應賠償10萬元；張不服，上訴台北地院仍遭駁回，張確定要賠10萬元。

空姐指控，2017年10月間，張男搭華航從曼谷返回台北班機，她進行客艙檢查經過張男身旁被叫住，張男表示：「像妳這樣的姿色在泰國可是國色天香，超級美女！」空姐錯愕之餘，說完「謝謝」轉身離開；未料張男竟又捏住她的洋裝袖口進廁所，未果後指著她的右眼下方說：「妳這裡有一個小黑點。」

空姐也說，張男後來找客艙經理聊天，故意趁她經過時稱她可愛又性感，讓人想咬一口等語，客艙經理也搭腔「每次飛行遇到她，我也會過敏」等；張還在她背後稱她「小妖精」。

空姐事後先向華航申訴遭張男性騷擾，張男被記小過1支處分，後再對張男求償50萬元。張男在簡易庭審理時否認拉空姐進廁所，辯稱是見空姐眼妝未擦好，才善意提醒進廁所照鏡子，張男同時否認有說「讓人想咬一口」、「小妖精」等語。

但簡易庭仍判張男應賠償空姐10萬元。案經上訴，北院今仍駁回請求，張確定要賠10萬元。

不過張男自認冤枉，並認為空姐處心積慮詆毀他的名譽，反向空姐求償100萬元並公開道歉；台北地院上月7日開庭，張男在妻子與律師陪同下現身強調要捍衛名譽。全案定下月7日再開。

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