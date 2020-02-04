國民黨聲請停止追徵7.8億 法院裁准

黨產會認定「大孝大樓」為不當黨產，追徵國民黨7.8億餘元，國民黨不服提起行政訴訟。（資料照）

2020-02-04 19:33:30

〔記者溫于德／台北報導〕行政院黨產會認定「大孝大樓」為不當黨產，追徵國民黨7.8億餘元，國民黨不服，向法院聲請停止執行。台北高等行政法院認為，原處分並無不能回復情形，故聲請停止部分應予駁回，但追徵價額頗鉅，將導致國民黨有難於回復損害的急迫情事，且對公益尚無重大影響，故予駁回，仍可抗告。

北高行稍早發布新聞稿指出，原處分若經本案訴訟屬於違法而判決撤銷確定，該確認效力隨即消滅，並無不能回復的情形，故否准聲請停止執行。

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但關於原處分追繳價額達7.8億餘元，金額頗鉅，黨產會得據此執行名義依法移送強制執行，國民黨遭變價處分的財產將無從或難於回復，僅能於日後以金錢予以賠償；又日後若進行金錢賠償程序時，國家將負擔過重的金錢支出、社會資源無謂的耗費。

合議庭也說，原處分已認定國民黨不當取得忠孝大樓，但因已移轉他人而無法返還，僅能追徵國民黨的其他財產，但考量國民黨除了黨費、政治獻金、競選經費的捐贈、競選費用補助金及其孳息者外，均被推定為不當黨產，國民黨除非經黨產會同意，依法不得自由處分。

故被追徵的其他財產，除合法黨產外，均發生限制處分效力，足以確保黨產會日後於本案勝訴後追徵國民黨財產，同時權衡公益、私益，原處分追徵價額對公益影響有限，但就私益而言，將使國民黨受到無法存續的危險，因此基於對公益尚無重大影響，准許停止追徵7.8億餘元。

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