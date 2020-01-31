武漢肺炎》散播「金門有人中了」假訊息 女子被逮罰10萬

金門地檢署表示，將散播「金門有人中了」假訊息予以法辦。（記者吳正庭攝）

2020-01-31 11:45:02

〔記者吳正庭／金門報導〕散播謠言的人抓到了！金門地檢署今天上午表示，家住金門的黃姓女子涉嫌在通訊軟體散播「金門有人中了」等不實訊息，指金門已有武漢肺炎病例，造成民眾恐慌，經檢察官指揮偵辦，黃嫌觸犯傳染病防治法第63條的散播傳染病疫情不實訊息罪行明確，審酌被告犯後態度良好，於遭移送前即於通訊軟體表明發文是未經查證請勿再轉傳等訊息，檢方予以緩起訴處分，黃應向公庫支付10萬元，並參加法治教育課程，當庭立悔過書。

金門地檢署主任檢察官吳文城說，衛生福利部2020年1月15日將武漢肺炎公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」，屬第5類法定傳染病，黃姓女子未經求證，1月29日晚6時10分許，利用行動電話在通訊軟體LINE群組內散播「金門有人中了」、「在機場金廈一條龍上班」、「真的、剛剛朋友打來說別去醫院」等對傳染病疫情的不實訊息，已造成群組內成員恐慌，並使特定任職處所、醫療院所遭誤解，恐有人因誤認訊息為真而轉傳，導致人心惶惶。

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吳文城說，為免不實訊息再散播，指揮警方在發出訊息當晚即將發文的40多歲黃姓女子查獲到案，黃女知道犯下大錯懊悔不已，檢方30日將全案偵結。檢方基於黃嫌深表悔悟，作出緩起訴處分，緩起訴期間為2年，黃應向公庫支付新台幣10萬元，並參加法治教育課程，當庭書立悔過書。

黃姓女子發出不實貼文當天，金門縣衛生局擔心引起恐慌，已在該局官網貼出相關說明及澄清。

針對這起金門首宗散播武漢肺炎不實疫情遭起訴案例，地檢署檢察長洪家原呼籲民眾，面對傳染病除應配合中央流行疫情指揮中心各項宣導，積極防疫以保護自己身體健康外，對於相關疫情資訊更應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，應循正確管道例如疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」等了解真相；另外，若發現有任何散播不實訊息，或對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬物價，或與有患者不遵行各級主管機關指示等情事，均得向轄區檢警舉發，檢察官定會立即偵辦。

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金門地檢署主任檢察官吳文城表示，黃姓女子深感悔悟，犯後態度良好，處以緩起訴處分。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局日前於臉書官網呼籲民眾勿聽信網路謠言。（圖擷自金門縣生局臉書）

金門縣衛生局日前於臉書官網呼籲民眾勿聽信網路謠言，以免遭重罰。（圖擷自金門縣生局臉書）

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